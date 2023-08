Berlin (ots) -In der dynamischen Arbeitslandschaft von heute stehen Gehälter und Karrierechancen ständig im Fokus. HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de), die führende Karriere-Plattform für Fachkräfte und gewerbliches Personal, hat in diesem Kontext eine tiefgreifende Gehaltsumfrage auf ihrem Blog durchgeführt. Mit 1.048 Antworten liefert diese Umfrage aussagekräftige Daten über den Zusammenhang zwischen Bildung und Gehalt.Die wichtigsten Erkenntnisse:- Personen mit einem einfachen Schulabschluss verdienen im Durchschnitt ein monatliches Vollzeitgehalt von 2.046 EUR.- Ausbildungsabsolventen erzielen ein durchschnittliches Vollzeitgehalt von 2.582 EUR und liegen damit deutlich vor dem Schulabschluss.- Master- oder Diplomabsolventen liegen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3.135 EUR.- Bachelor-Absolventen übersteigen dies mit einem Durchschnittsgehalt von 3.306 EUR.- Meister nehmen mit einem beeindruckenden Durchschnittsgehalt von 3.656 EUR die Spitzenposition ein.- Trotz einer geringen Stichprobengröße von fünf Personen liegt das Durchschnittsgehalt von Personen mit einer Promotion bei 3.257 EUR.Die Daten belegen eindeutig den Wert der Bildung im beruflichen Kontext. Je höher der Bildungsabschluss, desto höher das potenzielle Gehalt. Dies bietet wertvolle Erkenntnisse für junge Menschen, die ihre Bildungs- und Karrierewege evaluieren.Ein besonderes Augenmerk verdient das Ergebnis für Meisterabschlüsse. Mit einem beeindruckenden Durchschnittsgehalt von 3.656 EUR zeigt sich, dass konsequente Weiterbildung auch im handwerklichen Bereich erhebliche Karrierechancen und Gehaltssteigerungen mit sich bringen kann. Dies unterstreicht die Bedeutung von lebenslangem Lernen und Weiterentwicklung, selbst wenn man bereits einen Beruf ergriffen hat und seine Karriere mit einer Ausbildung gestartet hat. Außerdem zeigt es, dass ein akademischer Hintergrund nicht zwingend erforderlich ist, um ein attraktives Gehalt zu erhalten.HeyJobs bleibt weiterhin ein Vorreiter in der Bereitstellung von Transparenz zu Themen des Arbeitsmarktes. Detaillierte Ergebnisse der Gehaltsumfrage sowie weitere Informationen finden Interessierte direkt auf der HeyJobs Website.Über HeyJobs: HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) ist die Karriere-Plattform für Fachkräfte und gewerbliches Personal. Das 2016 von Marius Luther und Marius Jeuck gegründete Unternehmen hat das Matching zwischen Talenten und Arbeitgeber:innen mithilfe von KI immer weiter verfeinert, um Unternehmen zu helfen, kostengünstige und schnelle Einstellungen zu tätigen. So konnte HeyJobs bereits über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland bei der Bewerbung auf ihren Traumjob helfen. Das Start-up mit Sitz in Berlin, Hamburg, Köln und Wien beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter:innen aus über 30 Nationen.Pressekontakt:Pauline ProcherPR-Managerinpauline.procher@heyjobs.dePaul-Lincke-Ufer 40, 10999 BerlinOriginal-Content von: HeyJobs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170443/5585668