Zoom Video profitiert weiterhin vom Corona-Boom

Werbung







Das US-amerikanische Softwareunternehmen konnte seine Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % auf knapp 1,14 Milliarden Dollar steigern, der operative Cash Flow stieg um mehr als 30 % zum Vorjahresquartal. Das Unternehmen profitiert somit weiterhin vom Homeoffice Trend, ausgelöst durch die Corona-Pandemie.



Am Montagabend überraschte Zoom Video mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal sowohl Anleger als auch Analysten. Die Zahlen übertrafen offenbar die Markterwartungen, die Aktie trieb nachbörslich nach oben. Der operative Cash Flow betrug 336 Millionen Dollar, eine deutliche Steigerung gegenüber 2022. Auch konnte das Unternehmen mehr Neukunden begrüßen als noch im Vorjahr, die Anzahl an Kunden stieg um 6,9 % auf 218.100. Das Unternehmen verzeichnete einen Überschuss von 182 Millionen Dollar, daneben stieg der Gewinn pro Aktie auf 1,34 Dollar.



Jedoch ruft die gestiegene Nachfrage auch Konkurrenten auf den Plan, weswegen der Konzern sein Angebot kontinuierlich erweitern möchte. CEO Eric Yuan hebt insbesondere die neuen AI Funktionen von Zoom Video hervor, die Nutzern nun zur Verfügung stehen. Das Unternehmen erwartet für das kommende Quartal Einnahmen in Höhe mindestens 1,115 Milliarden Dollar.







Hier finden Sie:













Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben Kostenloses Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC