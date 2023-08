Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4676/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/22 geht es um den 10. Geburtstag meines wikifolios Stockpicking Österreich, dessen Performance ein "Viva Active Investing" ist, ich habe dazu Zahlen vs. ATX, ATX TR und ETFs. News gibt es zu einer Massnahme der UBM, dann von Kontron, Eigengeschäfte bei Do &Co und Andritz, FMA-Sanktionen, Research zu FACC, Lenzing, ams Osram und Polytec. In 4 Tagen sag ich was zu einem Boschan-Sager und einen nicht selbstkomponierten Abspann-Song zum wikifolio gibt es ebenfalls. - Playlist ...

