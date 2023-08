Wohl kaum ein Thema sorgte in den letzten Wochen und Monaten für so viel Gesprächsstoff an der Börse, wie das Thema KI. Aktien, denen man den Anstrich "KI" geben konnte, haussierten nicht selten. Zu den Gewinnern an der Börse gehörte auch die Aktie des US-amerikanischen Datenanalyseunternehmens Palantir Technologies. Die Aktie startete Ende April / Anfang Mai eine beeindruckende Rally. Knapp drei Monate später endete diese; zumindest vorerst. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...