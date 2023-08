Synbiotic plant eine Kapitalerhöhung und wird dabei von einem erfahrenen Cannabis-Unternehmer unterstützt. Das frische Geld soll zur Finanzierung des operativen Geschäfts und für weitere Akquisitionen verwendet werden. Damit nutzt Synbiotic das positive Momentum und den guten Nachrichtenfluss nach der Ankündigung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der vergangenen Woche, dass der Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland weiter vorangetrieben wurde. Das Management von Synbiotic nutzt sein Potenzial und seine Stärke als einer der größten Akteure in Deutschland, um den Markt zu konsolidieren. AlsterResearchs Analysten werden die geplanten Maßnahmen nach erfolgreicher Umsetzung in ihr Modell einbeziehen und lassen ihre Schätzungen und ihr Kursziel vorerst unverändert. Das Rating bleibt auf KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 15,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Synbiotic%20SE





