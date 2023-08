DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.430,00 +0,4% +12,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.066,25 +0,5% +33,8% Euro-Stoxx-50 4.284,40 +1,4% +12,9% Stoxx-50 3.941,61 +1,2% +7,9% DAX 15.770,35 +1,1% +13,3% FTSE 7.305,23 +0,7% -2,6% CAC 7.285,21 +1,2% +12,5% Nikkei-225 31.856,71 +0,9% +22,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,05 +0,35 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,66 -0,04 +0,09 US-Rendite 10 J. 4,30 -0,03 +0,42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,54 80,72 -0,2% -0,18 +2,1% Brent/ICE 84,08 84,46 -0,4% -0,38 +1,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,63 40,78 +4,5% +1,84 -50,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.901,97 1.894,79 +0,4% +7,18 +4,3% Silber (Spot) 23,40 23,38 +0,1% +0,02 -2,4% Platin (Spot) 921,95 914,00 +0,9% +7,95 -13,7% Kupfer-Future 3,77 3,72 +1,4% +0,05 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Streikgefahr bei einem wichtigen Erdgaslieferanten in Australien ist weiterhin nicht gebannt, daher steigt der Gaspreis weiter.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte an die Kusgewinne des Vortages anknüpfen, als bis auf den Dow-Jones-Index deutliche Aufschläge - vor allem an der Nasdaq - verbucht worden waren. Die technologielastige Nasdaq dürfte erneut die Nase vorn haben. Die Hoffnungen ruhen auch auf möglicherweise taubenhaften Aussagen auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, wo am Freitag US-Notenbankgouverneur Jerome Powell sprechen wird. Dem Technologiesektor hilft zudem ein kleiner Rückgang der Rentenrenditen. Aktienhändler hoffen, dass der Anleihemarkt seinen mittelfristigen Boden und die Renditen damit ihr aktuelles Hoch gesehen haben. Diese Sicht stützt die Börsen. Der Blick auf den Technologiesektor wird aktuell auch vom Chipriesen Nvidia bestimmt, der am Mittwoch Geschäftszahlen vorlegt. Hier liegen die Erwartungen offenbar sehr hoch und Anleger verteilten Vorschusslorbeeren. Die Titel hatten am Vortag 8,5 Prozent zugelegt und steigen vorbörslich um weitere 1,9 Prozent.

Zoom Video Communications ziehen vorbörslich um 4,1 Prozent an. Der Softwarekonzern für Videokonferenzen übertraf mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen.

Faraday Future Intelligent Electric steigen um 4,7 Prozent. Das Elektroauto-Startup hat den Verlust im zweiten Quartal verringert und erklärt, dass es in die Phase der Umsatzgenerierung eingetreten sei.

Nordson knickten nachbörslich um 4,9 Prozent ein - vorbörslich zeigt sich der Titel noch inaktiv. Der Hersteller von Präzisionsanlagen zum Auftragen von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen vermeldete für das dritte Quartal einen Rückgang des Nettogewinns.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -3,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den Verlusten der Vorwoche geht es bereits den zweiten Tag in Folge nach oben. Am Nachmittag dürften Auftritte von drei US-Notenbankern in den Blick geraten. Die Experten der DZ Bank ordnen dabei Michelle Bowman eindeutig den Falken und Austan Goolsbee klar den Tauben zu. Thomas Barkin sei eher im neutralen Lager anzusiedeln, so dass im Zweifel "für jeden etwas dabei" sei. Für Technikatien geht es um 2,5 Prozent nach oben. Das Schwergewicht ASML legt um 4 Prozent zu. Die UBS hat die Kaufempfehlung bestätigt und sieht ein Kurspotenzial von 30 Prozent. Infineon steigen um 3,1 Prozent, auch diese Aktie empfiehlt die UBS zum Kauf - bei 50 Prozent Kurspotenzial. Die konjunkturempfindlichen Rohstoffaktien liegen mit einem Plus von 2,4 Prozent an zweiter Stelle. Dass BHP (+0,1%) einen Jahresgewinn 58 Prozent unter Vorjahr ausgewiesen hat, wurde weitgehend erwartet. Ubisoft springen um 7,3 Prozent nach oben. Kurstreiber ist ein Zugeständnis von Microsoft an die britische Wettbewerbsaufsicht, um damit deren Zustimmung zum Kauf von Activision Blizzard zu erreichen. Microsoft bietet Ubisoft Streaming-Rechte für 15 Jahre an.

DEVISEN

EVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0888 -0,1% 1,0919 1,0887 +1,7% EUR/JPY 158,62 -0,4% 159,32 159,32 +13,0% EUR/CHF 0,9556 -0,2% 0,9579 0,9582 -3,5% EUR/GBP 0,8529 -0,1% 0,8537 0,8551 -3,6% USD/JPY 145,71 -0,3% 145,91 146,34 +11,1% GBP/USD 1,2765 +0,1% 1,2791 1,2733 +5,5% USD/CNH (Offshore) 7,3080 +0,3% 7,2827 7,2945 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.039,29 -0,6% 26.055,86 25.923,60 +56,9%

Das Gipfeltreffen der Brics-Staaten - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - könnte die Stimmung für den Dollar belasten, befindet Sonja Marten, Analystin bei DZ Bank. "Die Frage wird hier unweigerlich sein, ob und wie sich die Länder von ihrer starken Abhängigkeit vom übermächtigen Dollar befreien können", sagt sie. Allein die Diskussion darüber könne den Dollar in den kommenden Tagen belasten - zumindest bis alle Augen auf das Notenbankertreffen ab Donnerstag in Jackson Hole gerichtet würden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den überwiegenden Einbußen an den vergangenen Handelstagen ist es nach oben gegangen. Es herrschte leichter Optimismus vor dem Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag. Anleger setzten auf taubenhafte Äußerungen. Besonders kräftig fielen die Erholungsgewinne an den chinesischen Börsen aus. In Hongkong war es zuletzt sieben Handelstag in Folge nach unten gegangen. Teilnehmer sprachen allerdings lediglich von einer technischen Erholung. Weiter herrscht Skepsis, ob die bislang beschlossenen Maßnahmen ausreichen, um die lahmende Konjunktur in China wieder in Schwung zu bringen. In Tokio waren vor allem Bankenwerte gesucht. Marktteilnehmer verwiesen auf die steigenden Renditen als Treiber. Am japanischen Anleihemarkt erreichte die Rendite zehnjähriger Staatspapiere mit 0,665 Prozent den höchsten Stand seit Januar 2014. Für Softbank ging es um 1,4 Prozent aufwärts. Der Chipdesigner Arm hat seinen lang erwarteten Börsengang eingeleitet. Das zum Softbank-Konzern gehörende britische Unternehmen strebt eine Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq an und hofft auf 8 bis 10 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 60 bis 70 Milliarden Dollar. Mit den guten Nasdaq-Vorgaben verzeichnete der Technologiesektor in Australien ein Plus von 5,2 Prozent - der größte Tagesgewinn seit Mai 2022. Maßgeblich trugen dazu Altium bei mit einem Plus von 26 Prozent und einem Rekordhoch. Das Softwareunternehmen lieferte einen besser als erwartet ausgefallenen Ausblick ab. Dagegen verloren BHP 0,7 Prozent. Der Jahresgewinn war um mehr als die Hälfte gesunken. Woodside Energy fielen um 1,0 Prozent. Der Ölkonzern verzeichnete einen Rekordnettogewinn, die Streikgefahr war aber nicht gebannt.

CREDIT

Praktisch unverändert zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Geldmarkt am Dienstagvormittag. Die Renditen an den Anleihemärkten kommen nach den jüngsten Hochs leicht zurück, was für eine kleine Entspannung sorgt. Die Anleger bleiben in Wartestellung bis zum Zentralbanker-Treffen ab Donnerstag in Jackson Hole.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HEIDELBERG MATERIALS

veräußert sein Zementterminal in der gambischen Hauptstadt Banjul an B5 Plus und schließt damit den Verkauf seiner Aktivitäten in dem westafrikanischen Land ab. Zum Kaufpreis machte der Baustoffkonzern keine Angaben. Die Transaktion sei Teil der laufenden Portfoliooptimierung, hieß es.

SIEMENS

übernimmt Heliox vollständig, den nach Konzernangaben führenden niederländischen Anbieter von Schnellladelösungen für batterieelektrische Bus- und Lkw-Flotten. Verkäufer sind die Private-Equity-Firma Waterland und eine Beteiligungsgesellschaft, in der die Anteile von Mitarbeitenden und anderen Einzelpersonen gebündelt sind.

NORDEX

hat einen Auftrag zur Lieferung und Inbetriebnahme der Turbinen für einen Windpark in Kanada erhalten. Der spanische Energiekonzern Acciona Energía hat 49 Turbinen des Typs N155/5.X bestellt. Der Windpark "Forty Mile" in Alberta wurde von Renewable Energy Systems Canada entwickelt und werde nach seiner Fertigstellung im ersten Quartal 2025 mit knapp 280 Megawatt installierter Kapazität der größte Windpark von Acciona Energía in Nordamerika sein.

SFC Energy

hat im ersten Halbjahr dank eines starken Wachstums in Nordamerika und Asien den Umsatz kräftig gesteigert und operativ mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der anhaltend guten Auftragslage und der verbesserten Verfügbarkeit von Vorprodukten blickt das SDAX-Unternehmen zuversichtlicher auf das Gesamtjahr und erwartet nun Umsatz und Ergebnis in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne.

STO

hat nach rückläufigen Umsätzen in den ersten sechs Monaten 2023 die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Den Ausblick 2023 für den operativen Gewinn EBIT hält der Hersteller von Gebäudebeschichtungen und -dämmungen aufrecht, auch wenn dieser ebenfalls im ersten Halbjahr sank. Die Unternehmensprognose setzt einen "guten Witterungsverlauf und eine den Erwartungen entsprechende Konjunkturentwicklung in den wichtigsten Regionen" voraus.

ARM

hat am Montagabend seinen lang erwarteten Börsengang eingeleitet. Das zum japanischen Softbank-Konzern gehörende britische Unternehmen strebt eine Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Börsenkürzel ARM an. Vergangenes Jahr war der US-Technologiekonzern Nvidia mit dem Versuch gescheitert, die Arm Holdings Ltd. zu übernehmen.

GEELY

hat im ersten Halbjahr trotz höherer Einnahmen einen Gewinn auf Vorjahresniveau erzielt. Die Bruttogewinnmarge stand durch den zunehmenden Wettbewerb auf dem Automobilmarkt unter Druck.

MICROSOFT

Nach einem endgültigen Veto der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA gegen die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft hat der US-Softwareriese eine neue, abgespeckte Übernahmevereinbarung zur Prüfung eingereicht. Darin verzichtet Microsoft auf die Cloud-Streaming-Rechte für alle PC- und Konsolenspiele von Activision, die bereits am Markt sind oder in den nächsten 15 Jahren im Europäischen Wirtschaftsraum auf den Markt kommen.

PFIZER

Ein neuer Pfizer-Impfstoff, der Säuglinge vor einer Infektion mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) schützen soll, hat am Montag grünes Licht von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) erhalten. Damit ist ein Meilenstein nach langer Suche nach einem solchen Impfstoff erreicht - sowohl für die Gesundheit von Neugeborenen wie auch für die künftige Wachstumsstrategie des US-Pharmakonzerns.

SBB

Der Gründer der SBB sagte einst, das Immobilienunternehmen könne Zinssätze von 10 Prozent verkraften. In Wirklichkeit haben Zinsen auf deutlich niedrigerem Niveau die Aktie zu einem Glücksfall für Leerverkäufer gemacht.

