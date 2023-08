Berlin (ots) -Mit- Michael Bohmeyer, Gründer und Projektentwickler bei Mein Grundeinkommen- Miriam Witz, Projektentwicklerin bei Mein Grundeinkommen- Karina Henschel, Pressesprecherin bei Mein GrundeinkommenInhaltDer gemeinnützige Verein Mein Grundeinkommen ist der Frage nachgegangen, ob ein Bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland finanzierbar ist. Dafür hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine volkswirtschaftliche Mikrosimulation berechnet. Die Ergebnisse dieser Berechnung wollen wir Ihnen vorstellen.Die DIW Mikrosimulation ist zudem die Grundlage für einen interaktiven Grundeinkommenskonfigurator, den der Verein entwickelt hat und ab Dienstag, 29. August 2023 der Öffentlichkeit online zur Verfügung stellen wird. Sie erhalten die Möglichkeit, den Konfigurator vorab detailliert vorgestellt zu bekommen.Darüber hinaus präsentiert das Vereinsteam weitere Vorhaben von Mein Grundeinkommen. Dazu gehören eine bundesweite Online-Abstimmung zum präferierten Finanzierungsmodell des Grundeinkommens, Änderungen bei der Verlosung des Vereins und die geplante Veranstaltung "Kongress der Gesellschaft".AnmeldungWenn Sie an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte vorab unter diesem Link an (https://eu01web.zoom.us/meeting/register/u5wvf-ysqjwsEtVj8XIkQw3qQSKC5zTh5hEy#/registration), Sie erhalten dann die Zugangsinformationen.Die Pressekonferenz wird online über Zoom abgehalten.Ablauf11:00 Begrüßung und VorstellungIntro: Die Frage der Finanzierbarkeit von GrundeinkommenVorstellung Modellkonfigurator: Build your own GrundeinkommenVorstellung der weiteren Vorhaben von Mein GrundeinkommenZeit für Fragen und Antworten12:15 Ende der PressekonferenzPressekontakt:Karina HenschelPressesprecherin Mein Grundeinkommen e.V.A: Am Sudhaus 2 / 12053 BerlinM: 0151 - 59 41 78 92E: presse@mein-grundeinkommen.deW: www.mein-grundeinkommen.deOriginal-Content von: Mein Grundeinkommen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142772/5585814