DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Juni deutlich

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Juni deutlich gestiegen, was vor allem an höheren Exporten bei sinkenden Importen sowie einer wieder positiven Einkommensbilanz lag. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 36 (Mai: 8) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 39 (22) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 256 (250) Milliarden Euro stiegen, aber die Importe auf 127 (228) Milliarden Euro sanken. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 8 (6) Milliarden Euro positiv.

Scholz fordert schnelleren Ausbau der Stromnetze

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Besuch eines Windparks einen beschleunigten Ausbau der Stromleitungen in den Süden Deutschlands gefordert. "Es ist ganz wichtig, dass der Leitungsausbau jetzt mit dem Tempo vorankommt, das für unser Industrieland so wichtig ist", sagte Scholz in Simmerath bei Aachen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse "mit noch viel mehr Tempo als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten" vorangetrieben werden. Die Zahl der Genehmigungen für Windkraftanlagen habe in ganz Deutschland zuletzt oberhalb der als Ziel gesetzten Größenordnung gelegen.

Expertenrat: Klimaschutzprogramm reicht nicht aus

Der Expertenrat für Klimafragen hält das von der Regierung ergriffene Klimaschutzprogramm für nicht ausreichend, um die Ziele des Klimaschutzgesetzes (KSG) bis 2030 zu erreichen. "Die Bundesregierung legt dabei nicht dar, wie die verbleibende Differenz zu den KSG-Zielen geschlossen werden soll", kritisierte das unabhängige Gremium in seiner Stellungnahme. "Der Expertenrat hat von der Bundesregierung eine umfängliche, insgesamt aber unzureichende Datengrundlage erhalten. Daher kann er die von der Bundesregierung genannte Minderungswirkung des Programms nicht bestätigen." Dennoch gehe der Expertenrat von einem "substanziellen Beitrag" aus.

Lindner will Bedingungen für Wohlstand verbessern

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dringt auf bessere Bedingungen für die Wirtschaft, lehnt staatliche Konjunkturhilfen aber ab. "Die Bedingungen für das Erwirtschaften unseres Wohlstands wurden genauso vernachlässigt wie lange Zeit die Bundeswehr. Das müssen wir ändern", betonte Lindner über das Portal "X", das früher Twitter hieß. "Nicht durch mehr Geld vom Staat, sondern durch bessere Investitionsbedingungen für die private Wirtschaft", fügte der FDP-Vorsitzende an. "Über mehr als ein Jahrzehnt hat die deutsche Politik gedacht, Wohlstand muss nur verteilt werden", betonte Lindner im Bayerischen Rundfunk zudem.

Bauernverband erwartet wegen Nässe unterdurchschnittliche Getreideernte

Ein wochenlang nasses Frühjahr, gefolgt von fast zwei Monaten Trockenheit und nun wieder ständig Niederschläge: Das Wetter in diesem Jahr mit seinen langen Tiefdruck- und Hochdruckphasen zeigt laut Bauernverband deutlich spürbar die Auswirkungen des Klimawandels. Die Getreideernte wird deshalb unterdurchschnittlich ausfallen - bei Kartoffeln und Gemüse, Mais und Zuckerrüben dagegen werden die Landwirte im Herbst wohl einen "ordentlichen Ertrag einfahren können", wie Bauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag sagte.

Zahl neuer Ausbildungsverträge bleibt historisch niedrig

Die Zahl neuer Ausbildungsverträge ist 2022 trotz eines leichten Anstiegs auf einem historisch niedrigen Niveau geblieben. Im vergangenen Jahr wurden 469.900 Verträge für eine duale Berufsausbildung abgeschlossen, das waren 0,8 Prozent mehr als 2021, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2019, vor der Corona-Pandemie, waren es allerdings noch 8 Prozent mehr. 2012 traten mit 544.400 noch rund 14 Prozent mehr Menschen eine duale Ausbildung an.

Schweizer Uhrenexporte gehen im Juli leicht zurück

Der Export von Schweizer Uhren ist im Juli leicht zurückgegangen, da sich die Nachfrage aus China und Singapur abschwächte. Die Gesamtausfuhren beliefen sich auf 2,20 Milliarden Schweizer Franken, 0,9 Prozent weniger als im Juli vergangenen Jahres, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie am Dienstag mitteilt. Der Rückgang werde jedoch weder den allgemeinen Trend noch die Prognosen für 2023 wesentlich beeinflussen.

Türkei kritisiert UN-Erklärung zu Zusammenstößen auf Zypern scharf

Die Türkei hat eine Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates scharf zurückgewiesen, in der die türkische Seite für die jüngsten Zusammenstöße auf der geteilten Mittelmeer-Insel Zypern verantwortlich gemacht wurde. Die UN-Einschätzung sei "völlig fernab der Realität vor Ort", erklärte das türkische Außenministerium . "Statt irgendeinen positiven Beitrag zu dem Thema zu leisten, macht die Erklärung den Prozess noch schwieriger", kritisierte Ankara und hob hervor: "Der Eingriff der Blauhelme (..) hat die Spannungen provoziert."

Wagner-Chef Prigoschin nach eigenen Angaben in Afrika

Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hält sich nach eigenen Angaben in Afrika auf. Prigoschin war erstmals seit dem abgebrochenen Wagner-Aufstand gegen den Kreml im Juni in einem am Montagabend veröffentlichten Video zu sehen. Das im Online-Dienst Telegram veröffentlichte Video zeigt Prigoschin mit einem Sturmgewehr und Militärfahrzeugen in einer wüstenähnlichen Landschaft. Wo genau er sich aufhält, blieb unklar.

China und Hongkong kritisieren Einleitung von Fukushima-Kühlwasser

China und Hongkong haben Japan wegen der geplanten Einleitung von Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifischen Ozean scharf kritisiert. "Der Ozean ist das gemeinsame Eigentum der gesamten Menschheit und kein Ort, an dem Japan willkürlich nuklear verseuchtes Wasser entsorgen kann", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Dienstag.

Thailändisches Parlament wählt Srettha Thavisin zum neuen Regierungschef

Nach einer dreimonatigen Hängepartie hat das Parlament in Thailand am Dienstag Srettha Thavisin zum neuen Regierungschef gewählt. Den im Fernsehen übertragenen Live-Auszählungen zufolge, konnte sich der Wirtschaftsmagnat der Pheu-Thai-Partei die erforderliche Mehrheit im Unterhaus und bei den von der Militärjunta ernannten Senatoren ohne Probleme sichern.

