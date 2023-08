EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Space Development Agency beauftragt Mynaric mit Demonstration einer optischen Bodenstation



22.08.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mehrere Experimente sollen während der Demonstration durchgeführt werden LOS ANGELES, 22. August 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Space Development Agency (SDA) ausgewählt wurde, um an der Demonstration einer optischen Bodenstation mitzuwirken. Die für 2025 geplante Mission des Forschungs- und Entwicklungsprogramms soll die erfolgreiche Verbindung zwischen verschiedenen weltraumgestützten optischen Kommunikationsterminals (OCTs) und einer von Mynaric entwickelten optischen Bodenstation demonstrieren. "Die Zusammenarbeit mit der SDA stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung der Laserkommunikationstechnologie dar und ebnet den Weg für eine verbesserte Konnektivität in der Proliferated Warfighter Space Architecture", sagte Joachim Horwath, Chief Technology Officer von Mynaric. "Die Bodenstation wird eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung eines hohen Datendurchsatzes und der Ausfallsicherheit der Kommunikation im SDA-Netzwerk spielen." Der Hauptzweck des Forschungs- und Entwicklungsprogramms ist die Sammlung von Daten und die Aufzeichnung von Erkenntnissen über die Verbindung zwischen verschiedenen weltraumgestützten optischen Kommunikationsterminals und der optischen Bodenstation. Dieses Programm dient der Risikominderung für nachfolgende Demonstrationen, die sich auf die Kommunikation zwischen der optischen Bodenstation und den Tranche 0 Transport Layer Space Vehicles konzentrieren. "Wir fühlen uns geehrt, dass die SDA an uns herangetreten ist, um die kritische Laserkommunikationstechnologie und Unterstützung für dieses Projekt zu liefern", sagte Tim Deaver, Vice President of US Government Sales and Strategic Solutions von Mynaric. " Die Übermittlung von hochsensiblen Informationen und Daten an den Boden ist ein wichtiger Baustein, um den Datentransfer zwischen allen Bereichen zu ermöglichen." Dieses Projekt stärkt die Position von Mynaric als ein führender Anbieter für Laserkommunikationsprodukte in allen Bereichen, d.h. im Weltraum, in der Luft und am Boden. Die Laserkommunikationsterminals von Mynaric werden für den Einsatz in staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen entwickelt und mit Hilfe von skalierbaren Produktionsverfahren hergestellt. Mynaric wurde bereits von Northrop Grumman für die SDA-Programme Tranche 1 Transport Layer und Tracking Layer , von Loft Federal für das SDA-Programm Experimental Testbed (NExT) und von Raytheon für das SDA-Programm Tranche 1 Tracking Layer ausgewählt. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .



22.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com