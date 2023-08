Der S&P 500 befindet sich aktuell weiterhin in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend und hat dabei die Korrekturzone zwischen 4.430/4.450 Punkte erreicht. In diesem Bereich sollte der S&P 500 ein Verlaufshoch bilden und wieder nach unten abdrehen, um den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortzusetzen. Am Vortag hieß es im Insight: "Dabei könnte der S&P 500 erneut den Bereich von 4.430 Punkte ansteuern, wo der 50er- und 10er-EMA notieren ...

