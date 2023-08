Im Zuge einer außerordentlichen Neubewertung der Projekte und Immobilien aufgrund des gestiegenen Zins-Niveaus wurden bei der UBM Abschreibungen in Höhe von 31,3 Mio. Euro vorgenommen. Im Halbjahr soll es daher zu einem Verlust von bis zu 35 Mio. Euro kommen, im Gesamtjahr soll dieser aber wieder halbiert werden, da der Bauvorbescheid für die Timber Factory in der Münchner Baubergerstraße Ende Juli erteilt wurde, was sich positiv auswirken werde, so das Unternehmen. Dennoch: UBM rechnet damit, dass im 2. Halbjahr keine substanzielle Verbesserung am Immobilienmarkt stattfinden und auch in der zweiten Jahreshälfte 2023 keine wesentlichen Verkäufe durch die UBM erfolgen werden. "Die Immobilienbranche befindet sich in extrem schwerem Fahrwasser ....

