Köln (ots) -Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer gewinnt die CDU ein Prozentpunkt und ist mit 26 Prozent weiterhin stärkste Kraft. Dahinter folgt die AfD mit 20 Prozent. Die SPD kann im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zulegen und kommt auf 18 Prozent. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt (14%). Die FPD hält sich bei 7 Prozent und auch die Werte für die Linke (4%) und die sonstigen kleinen Splitterparteien (11%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.Friedrich Merz rückt bei der K-Frage näher an Olaf Scholz heran. Sowohl in der Konstellation Scholz (21%) - Merz (19%) - Habeck (15%) als auch bei Scholz (22%) - Merz (21%) - Baerbock (16%) legt der CDU-Chef einen Prozentpunkt zu. Die anderen Kanzlerkandidaten bleiben mit ihren Werten unverändert zur Vorwoche.Kompetenzwerte der großen Parteien verheerend58 Prozent der Befragten trauen keiner Partei die Lösung der Probleme in Deutschland zu. Das ist der höchste Wert, den Forsa in dieser Frage 2023 gemessen hat. Jeweils 11 Prozent der Bundesbürger halten CDU/CSU und SPD, 7 Prozent die Grünen und 8 Prozent die AfD für so kompetent, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden. Damit trauen nur noch 21 Prozent den drei die Bundesregierung bildenden Parteien zusammen politische Kompetenz zu.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 15. bis 21. August 2023 erhoben. Datenbasis: 2.506 Befragte. Datenbasis bei der politischen Kompetenz 1.004 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandLisa von Söhnenlisa.vonsoehnen@rtl.deTelefon: 0221 45674109Kontakt zu forsaManfred Güllnermanfred.guellner@forsa.deTelefon: 030 62882-0Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5585869