Die secunet Group ist ein deutscher Anbieter von Cybersecurity-Lösungen. secunet bietet öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen der Privatwirtschaft ein breites Portfolio an Produkten und Beratungsleistungen zum Schutz von Daten, Infrastrukturen und digitalen Identitäten sowie zur Informationsübertragung, -speicherung und -verarbeitung. secunet ist vertrauensvoller IT-Partner von Bundesministerien und anderen nationalen und internationalen staatlichen Institutionen (z.B. Bundeswehr, Schweizer Zoll, NATO). Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 11.09.2023 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Thomas Pleines, CFO & Philipp Gröber, Head of IR der secunet Security Networks AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-11-14-00/YSN-GR zur Verfügung gestellt.





