Berlin (ots) -Hiermit laden wir Sie im Namen von VITAKO und des Instituts für den öffentlichen Sektor zur Veranstaltung "myGovernment 2023" ein, bei der VITAKO in diesem Jahr erstmals Kooperationspartner ist. Ausgerichtet wird die Veranstaltung "myGovernment 2023" zudem in Kooperation mit dem "Center for Digital Governance" der Hertie School und den drei VITAKO Mitgliedern AKDB, KDO und PROSOZ Herten. Die Unternehmen, die am 07. September ausgezeichnet werden, wurden von einer Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid (Hertie School, Berlin), der auch Katrin Giebel, Geschäftsstellenleiterin von VITAKO angehört, aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt. AKDB, KDO und PROSOZ Herten sind als Kooperationspartner an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den Wettbewerb beteiligt gewesen. Sie haben mit ihrem fachlichem Input die Anforderungen und Bedarfe der kommunalen IT-Dienstleister fundiert in die Wettbewerbsausschreibung einfließen lassen. Sieben Projekteinreichungen wurden aus der Anzahl der Bewerbungen für die Kategorie "KI-Challenge 2023: Antworten von Start-ups auf reale Herausforderungen kommunaler IT-Dienstleister" zu den Themen "Chatbot meets Fachverfahren" und "KI Data Matching" ausgewählt.Wann: 07.09.2023, 17:00 bis 19:00 Uhr mit anschließendem Get-togetherWo: Hertie School, Friedrichstraße 180, 10117 BerlinWorum geht es: Auf dieser Veranstaltung präsentieren Start-ups ihre innovativen Lösungen für Städte, Gemeinden und Landkreise. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der Projektzusammenarbeit mit uns als Verband sowie unseren drei Mitgliedern AKDB, KDO und PROSOZ Herten.Teilnahmeoptionen: In Präsenz. Die Veranstaltung wird zusätzlich online übertragen.Anmeldung: Bitte melden Sie sich unter diesem Link (https://registrierung.kpmg.de/Fachveranstaltung.aspx?id=EV-0010257) für die Veranstaltung an.Programm:- Begrüßung: Ferdinand Schuster (Institut für den öffentlichen Sektor), Gerhard Hammerschmid (Hertie School)- Eröffnung/ Key Note: Gudrun Aschenbrenner (AKDB, per Online-Zuschaltung)- Start-ups präsentieren smarte Lösungen für IT -Dienstleister Themen: Smarte Verwaltung, nachhaltige Städte, Daten & Simulation und Automatisierung & KI.- KI-Challenge 2023 - Antworten von Start-ups auf reale Herausforderungen Kommunaler IT-Dienstleister Themen: "Chatbot meets Fachverfahren" und "KI Data Matching".- Panel: Innovative Lösungen für Kommunen - Wege zum ZielEs diskutieren: Dr. Rolf Beyer (Verbandsgeschäftsführer, Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg, Vorstandsvorsitzer VITAKO), Faruk Tuncer (Gründer und CEO, Polyteia GmbH) und Anke Odrig (Gründerin und Geschäftsführerin, LITTLE BIRD GmbH). Das Panel wird von Ferdinand Schuster (Institut für den öffentlichen Sektor) moderiert.Bei Rückfragen oder Interviewanfragen zu dieser Presseeinladung steht Frau Aboli Lion Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.Pressekontakt:Frau Aboli LionÖffentlichkeitsarbeit/PRVitako - Bundes-Arbeitsgemeinschaftder Kommunalen IT-Dienstleister e. V.T. +49 30 2063 156-14M. +49 175 1119466E-Mail: lion@vitako.de