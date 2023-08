Weltweit tätiger Einzelhandelsspezialist Smollan und Pyramid Analytics, Analysensoftwareanbieter der nächsten Generation, arbeiten zusammen, um Firmen mit verbesserten datengestützten Lösungen zum Erfolg zu verhelfen

Der weltweit tätige Einzelhandelsspezialist Smollan hat eine internationale Reseller- und Implementierungspartnerschaft mit Pyramid Analytics, dem Softwareanbieter der nächsten Generation für Entscheidungsfindung und Business Intelligence (BI), gebildet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Smollan über seine Geschäftssparte für Daten und Technologie, DataOrbis, das aktuelle Serviceangebot auf den Verkauf von Lizenzen für die Software von Pyramid Analytics sowie deren Implementierung erweitern.

"Unsere Kunden sind in unglaublich wettbewerbsintensiven Branchen tätig, wo die bestmögliche Entscheidungsfindung innerhalb kurzer Zeit von entscheidender Bedeutung für eine gute Leistung ist. Unsere Suche nach einer BI-Lösung, die bessere Funktionen, einen ausgezeichneten Wertvorschlag und Fähigkeiten der nächsten Generation bietet, führte uns zu Pyramid Analytics. Wir haben die Mehrzahl unserer DataOrbis-Lösungen im vergangenen Jahr auf dessen Software umgestellt, und unsere Kunden bemerken bereits eine deutliche Veränderung, wie wir ihnen bei der Nutzung der rasant ansteigenden verfügbaren Datenmengen helfen können", so James Collett, Chief Executive: Data Technology bei Smollan.

Die Partnerschaft mit Pyramid Analytics bietet DataOrbis zudem eine Wachstumsmöglichkeit, die auf die Erweiterung seiner Dienstleistungen und Präsenz in vertikalen Branchen außerhalb des sich schnell wandelnden Bereichs für Verbrauchsgüter (FMCG) ausgerichtet ist, in dem DataOrbis bisher hauptsächlich vertreten war. Dies wird auch durch die globale Präsenz von DataOrbis und Smollan unterstrichen, die Betriebe in allen bedeutenden Gateway-Städten umfasst.

"DataOrbis versteht genau, was für die Umsetzung einer erfolgreichen unternehmensweiten Datenstrategie notwendig ist, ganz unabhängig von der Branche. Wir sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen auf internationaler Ebene. Durch die Nutzung seiner globalen Präsenz in den gesamten Kunden- und Partnernetzwerken kann DataOrbis meines Erachtens zusammen mit Pyramid Analytics das jeweilige Umfeld seiner Datenanalysen straffen und optimieren, um sich auf die nächste Phase vorzubereiten. Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft", erklärte Omri Kohl, CEO von Pyramid Analytics.

Die Plattform von Pyramid erhält ständig Top-Bewertungen bei führenden Analystenfirmen, die Business Intelligence- und Analysetechnologien beurteilen. In jüngster Zeit erhielt Pyramid Bestnoten von Gartner in der 2023 Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms Studie, darunter den Spitzenplatz für "Business Analyst Use Case" und für "Augmented Consumer Use Case", den 2. Platz für "Data Scientist Use Case" und Platz 4 für "Analytics Developer Use Case".

Die Plattform von Pyramid vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Selfservice-Plattform, die für Datennutzer aller Stufen zugänglich ist.

"Die Zeitspanne, die bei der Entscheidungsfindung für den Datenzugriff erforderlich ist, kann entscheidend für den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens sein. Pyramid Analytics verkürzt die Zeit, die Nutzer im gesamten Unternehmen brauchen, um die notwendigen Informationen zu finden, ohne sie in der IT-Abteilung anfordern zu müssen. Das ist ein Vorteil für die Nutzer ebenso wie für die überlasteten IT-Abteilungen", so Kohl weiter.

Implementierung ist der Schlüssel zum Erfolg

Da es zunehmend wichtiger wird, die Kraft von Daten zu erschließen, erkennen Firmen die Vorteile einer unternehmensweit eingesetzten BI-Plattform, um sicherzustellen, dass eine einzige Wahrheitsquelle sicher und ethisch verwaltet werden kann. Als Frühanwender hat DataOrbis in die Schaffung und Weiterbildung mehrerer Implementierungsteams von Pyramid Analytics in Südafrika, Indien und Slowenien investiert, um Kunden bei der Schaffung und Umsetzung ihrer ureigenen globalen Perspektiven behilflich zu sein. Zu diesen Teams mit über 50 ausgebildeten Fachleuten von Pyramid Analytics, gehören hochrangige Kräfte mit branchenübergreifenden und multiregionalen Fachkenntnissen.

"Die Wahl einer BI-Plattform ist ein Teil des Erkenntnis-Puzzles. Die für die Implementierung der Software erforderliche Expertise und Zeit ist das nächste Teil. Unserer Erfahrung zufolge stehen diese beiden unverzichtbaren Teile in den meisten Firmen jedoch nicht ohne Weiteres bereit. Durch die Partnerschaft mit DataOrbis können wir dafür sorgen, dass die Software von Pyramid Analytics fachgerecht implementiert und ihr Potenzial vollumfänglich ausgeschöpft wird jeweils im Einklang mit global empfohlenen Methoden. Ich bin sehr gespannt auf die Gelegenheiten, die die Partnerschaft mit Pyramid Analytics für uns und unsere Kunden erschließen wird", erklärte Collett.

ÜBER

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ist die nächste Generation der Geschäftsanalytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform befähigt Nutzer mit erweiterten, automatisierten und kooperativ gewonnenen Erkenntnissen, die die Datennutzung in der Entscheidungsfindung vereinfachen und lenken. Insbesondere bietet die Plattform von Pyramid Analytics direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht damit geregelten Selfservice für alle Nutzer und erfüllt jeglichen analytischen Bedarf in einer Quellcode-freien Umgebung ohne Datenextraktion. Die Plattform kombiniert Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft auf reibungslose Weise für eine intelligente Entscheidungsfindung. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und einfache bis hin zu anspruchsvoller Analytik. Buchen Sie einen Demotermin. Weitere Informationen über Pyramid Analytics erhalten Sie bei pr@pyramidanalytics.com.

Smollan

Smollan wurde 1931 gegründet und ist eine weltweit tätige kaufmännische Firma, die Wachstum für Einzelhändler und Markeninhaber auf fünf Kontinenten sicherstellt. Die Einflussnahme darauf, was, wann und wo Shopper auf diversen Touchpoints ansehen und kaufen, erfolgt über die Geschäftsbereiche Sales Merchandising, Activation Experience, Data Technology und Digital Commerce. Das Unternehmen findet internationale Anerkennung für seine außergewöhnliche Humanplattform von mehr als 75.000 Mitarbeitenden und seine ausgefeilten Systeme. Es sorgt für höhere Umsätze und hervorragende Einkaufserlebnisse für einige der beliebtesten Marken der Welt. Wir sind ein global ausgerichtetes Geschäft, das Einzelhändlern und Marken hilft, am Kaufpunkt erfolgreich zu sein. Nehmen Sie mit uns Verbindung auf unter www.smollan.com.

DataOrbis

DataOrbis ist ein führender Daten- und Technologieanbieter und nutzt sein SMART-Ökosystem von Dienstleistungen, Lösungen und Technologie, um Unternehmen bei der fachgerechten Umstellung auf ein datenorientiertes Geschäft behilflich zu sein. DataOrbis hat mehr als 50 Blue-Chip-Kunden und verarbeitet derzeit über 300 Datenquellen in mehr als 60 Ländern in mehreren Sprachen. Im Jahr 2020 schloss sich DataOrbis mit dem weltweit tätigen Einzelhandelsspezialisten Smollan zusammen und erweiterte damit seine Fähigkeiten für Skalierung, Ausdehnung und globales Networking.

DataOrbis hat seinen Hauptsitz in Südafrika und Niederlassungen und Partner in der ganzen Welt. Weitere Informationen über DataOrbis erhalten Sie hier.

