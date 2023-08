Vaduz (ots) -Die Regierung hat am Dienstag, 22. August 2023 den Antrag für die Ersatzbestellungen im Landesführungsstab für die Mandatsperiode 2022 bis 2026 verabschiedet.Aufgrund der Pensionierung von Mario Gstöhl, Landespolizei, und Peter Gstöhl, Amt für Gesundheit, werden Amtsärztin Silvia Dehler als Mitglied und Gino Blumenthal, Landespolizei, als Ersatzmitglied in den Landesführungsstab bestellt. Weiters wird als Ersatzmitglied seitens des Amts für Gesundheit Esther Walser bestellt. Bei den Gemeindewahlen kam es in Mauren zu einem Vorsteherwechsel; neu wird deshalb Peter Frick anstelle von Freddy Kaiser als Mitglied in den Landesführungsstab bestellt.Der Stab setzt sich aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern zusammen - je einem Vertreter bzw. einer Vertreterin der Landespolizei, des Amtes für Bevölkerungsschutz, des Amtes für Tiefbau und Geoinformation, des Amtes für Gesundheit und der Gemeinden. Hinzu kommen ebenso viele Ersatzmitglieder. Vorsitzende des Landesführungsstabs ist Regierungschef-Stellvertreterin und Innenministerin Sabine Monauni.Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Landesführungsstab mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Ebenso bedankt sie sich bei den ausscheidenden Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Markus.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910451