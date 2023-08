Smartvolt bietet die vorkonfektionierte Photovoltaik-Lösung als Plug-and-Play-System im In- und Ausland an. 200 Kilowatt Photovoltaik-Leistung lassen sich so am Tag von drei Personen installieren, verspricht der Schweizer Hersteller.Fertig ballastiert: Für den Aufbau der Unterkonstruktion muss niemand schwere Steine schleppen. Foto: Smartvolt AG Smartvolt ist für seine innovativen Photovoltaik-Lösungen bekannt. So machte es etwa vor einiger Zeit mit seinen Photovoltaik-Anlagen an Kranstellflächen von Windrädern auf sich aufmerksam. Nun bietet das Schweizer Unternehmen die "SmartSolarBox 5.0" an. ...

