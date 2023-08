FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes mit "Halten" und einem fairen Wert von 1930 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analystin Katharina Schmenger betonte die große Markenbegehrlichkeit im Asien-Pazifik-Raum. Angesichts der starken Margen insbesondere der Hauptsparte Leder und der Nettoliquidität des Luxuskonzerns seien die hohen Bewertungsrelationen gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Aufwärtspotenzial annähernd ausgereizt und das Chance/Risiko-Verhältnis ausgeglichen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 11:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2023 / 14:20 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken