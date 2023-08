© Foto: Omar Marques - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Microsoft will Rechte an Ubisoft abtreten, damit die britische Kartellbehörde der 69-Millionen-Mega-Übernahme des Videospiel-Konzerns Activision Blizzard zustimmt.

Microsoft hat den britischen Wettbewerbshütern einen neuen Deal für die Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard vorgelegt. Demnach will Microsoft die Cloud-Gamingrechte von Activision Blizzard für 15 Jahre an den französischen Videospielkonzern Ubisoft abtreten, berichtet Bloomberg. Damit könnten die Cloud-Streaming-Rechte für bestehende PC- und Konsolenspiele sowie neue Spiele, die Activision in den nächsten 15 Jahren veröffentlichen wird, künftig bei Ubisoft liegen. Die Ubisoft-Aktie startete mit einem deutlichen Plus in den Handelstag.

Noch ist der Deal aber keine beschlossene Sache: Schließlich hat die britische Kartellbehörde (CMA) das Verfahren lediglich neu aufgenommen. "Das ist kein grünes Licht", sagte Sarah Cardell, Leiterin der CMA. "Wir werden die Einzelheiten des umstrukturierten Deals und seine Auswirkungen auf den Wettbewerb sorgfältig und objektiv prüfen."

Erstmals angekündigt hatten Microsoft und Activision Blizzard den Mega-Deal im Januar 2022, doch wegen Vorbehalten der europäischen und US-amerikanischen Kartellbehörden zieht sich die Übernahme nun schon mehr als eineinhalb Jahre hin. Die EU hatte bereits unter Auflagen zugestimmt und nach verlorenen Rechtsverfahren gab kürzlich auch die US-Behörde ihre Einverständnis.

Die britische Prüfung ist die letzte Hürde für Microsoft. Das Unternehmen hofft daher, dass die CMA die neu strukturierte Übernahme jetzt zeitnah prüft und genehmigt. "Microsoft hat heute die restrukturierte Transaktion bei der CMA angemeldet und geht davon aus, dass die Prüfung abgeschlossen werden kann, bevor die 90-tägige Verlängerung der Übernahmevereinbarung mit Activision Blizzard am 18. Oktober ausläuft", heißt es in einer Erklärung des Softwarekonzerns.

[ignoreKi](antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]