Lands' End, die klassische amerikanische Lifestyle-Marke, hat zusammen mit Recover, dem weltweit tätigen Hersteller von recycelten Baumwollfasern, eine umweltfreundliche Kollektion von Jeansstoffen aus Recyclingfasern auf den Markt gebracht.

Die beiden Unternehmen sind eine Partnerschaft eingegangen, um nachhaltige Denim-Produkte in zeitlosen Designs für Männer und Frauen zu entwickeln. Alle Produkte enthalten zu 20% recycelte Baumwollfasern von Recover, die aus Textilabfällen gewonnen werden.

Die Verwendung der hochwertigen Recycling-Baumwollfasern von Recover verringert die Umweltbelastungen des Kleidungsstücks im Vergleich zu Kleidungsstücken aus Frischfasern erheblich. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Textilabfälle wieder in das System eingebracht werden können, so dass eine nachhaltigere Produktion erreicht wird.

Darüber hinaus unterstützt die Verwendung der wiederaufbereiteten Baumwollfasern von Recover die Zielsetzung von Lands' End, sich zu einem stärker kreislauforientierten Unternehmen zu entwickeln.

Boris Mercier, Senior Vice President of Marketing bei Recover, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit einer amerikanischen Kultmarke wie Lands' End dabei mitwirken können, die Einführung nachhaltiger Initiativen auf der ganzen Welt zu beschleunigen und den Verbrauchern eine umweltfreundliche Mode näher zu bringen."

Kym Maas, Senior Vice President of Product and Merchandising bei Lands' End, fügte hinzu: "Lands' End setzt sich mit Hilfe von Partnern wie Recover dafür ein, unsere Umwelt zu entlasten und unsere Auswirkungen auf die Erde zu minimieren. Wir sehen der Einführung unserer Denim-Kollektion für Männer und Frauen in der kommenden Herbst- bzw. Weihnachtsssaison erwartungsvoll entgegen."

Die exklusiven Recover-Teile bei Lands' End können Sie bei landsend.com kaufen. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit finden Sie unter recoverfiber.com.

Über Recover

Recover ist eine führende Werkstoffwissenschafts-Firma und ein weltweit tätiger Hersteller von umweltverträglichen, hochwertigen Recycling-Baumwollfasern und Baumwollmischfasern. Seine umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Premium-Produkte werden in Kooperation mit der Lieferkette für globale Einzelhändler und Marken entwickelt und stellen eine nachhaltige Lösung für eine im Austausch hergestellte Mode für alle dar. Als ein in vierter Generation im Familienbesitz befindliches Unternehmen und gestützt durch neue Investitionen von STORY 3 Capital und Goldman Sachs, hat es sich Recover zur Aufgabe gemacht, seine proprietäre Technologie zu skalieren, um die Umwelt dauerhaft positiv zu beeinflussen und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Machern des Wandels zu kooperieren, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.recoverfiber.com. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf Social Media unter @recoverfiber.

Über Lands' End, Inc.

Lands' End, Inc. (NASDAQ:LE) ist ein führender Online-Einzelhändler für Freizeitkleidung, Bademode, Oberbekleidung, Accessoires, Schuhe, Haushaltsprodukte und Uniformlösungen. Wir bieten unsere Produkte online unter www.landsend.com, in unseren unternehmenseigenen Ladengeschäften und über externe Vertriebskanäle an. Wir sind eine klassische amerikanische Lifestyle-Marke und stehen für Qualität, legendären Service und echte Werte. Wir haben uns das Ziel gesetzt, zeitlosen Stil für Frauen, Männer, Kinder und das Zuhause zu bieten. Über den Vertriebskanal "Outfitters" bieten wir außerdem Unternehmen und Schulen Produkte für ihre Mitarbeiter und Schüler an.

