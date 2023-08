Jena (ots) -Die Hackergruppe CosmicBeetle greift weltweit Organisationen an, vor allem europäische. Die Gruppe verwendet das Toolset Spacecolon, um Ransomware unter ihren Opfern zu verbreiten und Lösegeld zu erpressen. Dafür nutzt sie die ZeroLogon-Schwachstelle bei Webservern aus. Alternativ greifen die Hacker auf klassische Bruteforce-Angriffe auf RDP-Zugangsdaten zurück, um in Organisationen einzudringen. Spacecolon ist seit mindestens Mai 2020 bis heute aktiv.CosmicBeetle agiert globalESET konnte die Spur von CosmicBeetle und ihren Werkzeugen weltweit nachverfolgen. Besonders betroffen sind Länder der Europäischen Union, beispielsweise Spanien, Frankreich, Belgien, Polen und Ungarn. Außerhalb der EU werden vor allem Organisationen in Mexiko und der Türkei zum Ziel."Wie die Hackergruppe ihre Opfer auswählt, bleibt nebulös. Weder gibt es Schwerpunktbereiche noch Ähnlichkeiten in der Größe der Ziele: ein Krankenhaus und ein Ferienort in Thailand, eine Versicherungsgesellschaft in Israel, eine lokale Regierungseinrichtung in Polen, ein Unterhaltungsanbieter in Brasilien, ein Umweltunternehmen in der Türkei und eine Schule in Mexiko", sagt ESET Forscher Jakub Soucek, Autor der Analyse.Der Programmcode von Spacecolon enthält viele türkische Zeichenfolgen. ESET geht deshalb davon aus, dass die Entwickler türkischstämmig sind.Wie geht CosmicBeetle vor?Nachdem die Hacker einen Webserver kompromittiert haben, laden sie zusätzliche Tools auf die Rechner ihrer Opfer herunter und führen sie aus. Dazu gehören neben Ransomware auch weitere Tools von Drittanbietern: Diese ermöglichen es den Angreifern bei besonders lohnenswerten Zielen, Sicherheitsprodukte zu deaktivieren, kritische Informationen zu extrahieren und sich erweiterten Zugang per Backdoor zu verschaffen.In manchen Fällen kommt zudem eine Ransomware zum Einsatz, die einen ClipBanker einsetzt. Dabei handelt es sich um eine Art von Malware, die den Inhalt der Zwischenablage überwacht. Findet sie Inhalte, bei denen es sich um eine Krypto-Wallet-Adresse handelt, fügt sie eine vom Angreifer kontrollierte Adresse ein.Die Hackergruppe unternimmt keine nennenswerten Anstrengungen, ihre Malware zu verbergen. Sie hinterlässt zahlreiche Artefakte auf kompromittierten Systemen.Neue Ransomware ist in ArbeitCosmicBeetle bereitet zudem die Verbreitung einer neuen Ransomware-Familie namens ScRansom vor. ESET Research geht davon aus, dass Cosmic Beetle hinter der Entwicklung steht. Diese Ransomware versucht, alle Festplatten, Wechseldatenträger und Remote-Laufwerke zu verschlüsseln. Bis jetzt wurde sie allerdings noch nicht in Aktion beobachtet. ESET vermutet deshalb, dass sie sich noch in der Entwicklungsphase befindet.Weitere technische Informationen zu Spacecolon und CosmicBeetle finden Sie in dem Blogpost "Skarabäen besiedeln anfällige Server" auf WeliveSecurity (https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/scarabs-colon-izing-vulnerable-servers/).Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.dePhilipp PlumPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-141Philipp.plum@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/5586001