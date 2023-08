WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bestandsverkäufe von Häusern im Juli stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken sie um 2,2 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der verkauften Häuser von 4,16 Millionen auf 4,07 Millionen. Hier hatten die Experten mit 4,15 Millionen gerechnet. Dies ist der niedrigste Stand seit Januar.

"Entscheidend für die aktuelle Verkaufsentwicklung sind die Verfügbarkeit von Häusern und die Hypothekenzinsen", sagte Lawrence Yun, Chefökonom der NAR. "Leider sind beide für Käufer ungünstig."/jsl/jcf/he