Baidu verzeichnet hohes Umsatzwachstum I HSBC Daily Trading TV

Das chinesische Unternehmen und Suchmaschinenbetreiber der gleichnamigen Suchmaschine Baidu.com veröffentlichte am Dienstagmorgen die Quartalszahlen des vergangenen Quartals. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent an.



Wenn wir in Europa etwas im Internet recherchieren, nutzen wir meist die Suchmaschine Google. Die bekannteste Suchmaschine in China ist hingegen Badiu.com. Das Unternehmen konnte einen Umsatzanstieg von 15 Prozent verzeichnen. Der Umsatz lag vor einem Jahr noch bei 29,65 Milliarden Renminbi und stieg im vergangenen Quartal auf 34,06 Milliarden Renminbi an. Dies entspricht umgerechnet einem Umsatz rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Auch das operative Einkommen verzeichnete ein kräftiges Plus von 53 Prozent auf 718 Millionen US-Dollar. Die genannten Ergebnisse führten zu einem Gewinn je Aktie von 22,55 Renminbi - ein Zuwachs von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau.







