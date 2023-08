EQS-News: Jeton Wallet / Schlagwort(e): Sonstiges

Jeton und West Ham United verlängern Partnerschaft um mehrere Jahre



Jeton und West Ham United verlängern Partnerschaft um mehrere Jahre Jeton Wallet freut sich, eine mehrjährige Verlängerung seiner Partnerschaft mit West Ham United verkünden zu können.

Vereinigtes Königreich Jeton Wallet freut sich, eine mehrjährige Verlängerung seiner Partnerschaft mit West Ham United verkünden zu können, wodurch die Marke weiterhin als offizieller e-Wallet-Partner des Fußballvereins fungieren wird. Jeton arbeitet seit 2020 eng mit West Ham zusammen, um seine e-Wallet-Dienstleistungen, denen Kaufleute und Verbraucher in über 100 Ländern weltweit vertrauen, zu promoten. Das e-Wallet erlaubt es den Nutzern, über mehrere Währungen zu verfügen und gewährleistet schnelle und sichere Transaktionen. Für seine hervorragenden Leistungen wurde Jeton vor Kurzem durch die prestigereiche Auszeichnung als ‚Online-Zahlungsdienstleister des Jahres' anerkannt, was seine Position als einer der Branchenpioniere untermauert. Dies geschah im Rahmen der Preisverleihung der Messe Sigma Eurasia im März 2023, bei der führende Unternehmen im Gaming- und Technologiesektor prämiert wurden. Während der Dauer der Partnerschaft wird die Markenbotschaft von Jeton zusammen mit verschiedenen digitalen und spieltagsspezifischen Rechten weiterhin gut sichtbar auf dem LED-Bandenwerbesystem von West Ham United angezeigt. Diese Zusammenarbeit veranschaulicht das Engagement sowohl von Jeton als auch von West Ham United, danach zu streben, weiterhin ausgezeichnete Kundenerfahrungen und Dienstleistungen für ihr globales Publikum zu bieten. Nathan Thompson, Chief Commercial Officer von West Ham United gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir sind sehr glücklich, eine mehrjährige Verlängerung mit Jeton abgeschlossen zu haben. Seit der Aufnahme der Geschäftsbeziehung im Jahr 2020 hat sich die Partnerschaft erheblich vertieft und ich freue mich darauf, gemeinsam darauf hinzuzuarbeiten, Veränderungen zu bewirken, während das Engagement von Jeton zur Umgestaltung der digitalen Landschaft durch Innovationen Fahrt aufnimmt." "Der Bedarf an hochsicheren und zuverlässigen digitalen Zahlungslösungen war bei Verbrauchern und Unternehmen noch nie so groß wie jetzt. Wir sind stolz darauf, das branchenführende Unternehmen Jeton bei seinen Bestrebungen zu unterstützen, weiterhin ein erstklassiges e-Wallet für alle anzubieten." Der Direktor von Jeton, Herr Saaly Temirkanov, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit West Ham United zu verlängern. Die internationale Nachfrage nach unseren Produkten nimmt rasch zu und unser Wachstum wurde durch diese Partnerschaft unterstützt." "Aufgrund ihrer Sicherheit und ihrer einfachen Anwendung gibt es ein starkes Interesse an unserer preisgekrönten App. Durch unsere Partnerschaft mit West Ham United haben wir die Möglichkeit, unsere Botschaft zu vermitteln. Wir freuen uns auf eine weitere aufregende Saison der Zusammenarbeit." Weitere Informationen über Jeton erhalten Sie unter: jeton.com Kontaktdaten Marketing Jeton +44 207 153 1137 marketing@jeton.com



