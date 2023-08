Jetzt schon auf den nächsten Megatrend setzen, bevor der Hype losgeht. Testen Sie den Börsendienst von Trendfolge-Experte Dr. Dennis Riedl 30 Tage lang für nur 30 Euro. https://tinyurl.com/2p9pdk3u Die US-Wirtschaft brummt und wächst aktuell mit einem überraschend starken Tempo. Ist die Rezession damit vom Tisch - Fragen an Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Den Schätzungen des "GDPNowcast" zufolge könnte die US-Wirtschaft im dritten Quartal um satte 5,8 Prozent wachsen. Doch trotz positiver Indikatoren, inklusive solider Unternehmensgewinne, warnt Stephan vor einer Abkühlung im Winterhalbjahr 2023. Erst im zweiten Quartal 2024 rechnet der Experte mit Zinssenkungen. Was Stephan vom Notenbank-Treffen in Jackson Hole erwartet, wie er die derzeitige Lage für Anleger bewertet und welche Bedeutung die US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr für die Märkte haben könnten. Das und mehr im Interview!