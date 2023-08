Ein Fan stellt immer wieder Filme in Lego-Versionen nach. Nun hat er sich beim The Witcher ausgetobt - und das so beeindruckend, dass er mit seiner Kreation sogar CD Projekt auf den Plan ruft. Wie macht man den The Witcher-Entwickler höchstpersönlich auf sich aufmerksam? Indem man wie der digitale Künstler BrickPanda82 seiner Kreativität freien Lauf lässt. Der X-Nutzer hat bereits Lego-Versionen zu etlichen Filmen wie Indiana Jones und Jurassic Park ...

Den vollständigen Artikel lesen ...