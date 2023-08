Heute stellt die Movado Group, Inc. die Herbstkampagne 2023 für Calvin Klein Uhren und Schmuck mit dem Model Lila Moss vor. Die von Daniel Jackson fotografierte Kampagne unterstreicht den unverwechselbaren, sinnlichen Minimalismus der Marke und die zurückhaltenden, fließenden Designs der neuen Kollektion.

Calvin Klein Fall/Winter 2023 Jewelry Campaign featuring Lila Moss (Photo: Business Wire)

"Lila ist die ideale Repräsentantin für Calvin Klein Uhren und Schmuck", schwärmte Caterina Miduri, Global General Manager, Calvin Klein Watches and Jewelry, Movado Group, Inc. "In dieser Kampagne ergänzen ihre starke Präsenz und ihre lässige Raffinesse die skulpturhaften, dynamischen Designs unserer neuesten Kollektion."

"Ich fühle mich geehrt, erneut mit Calvin Klein für die Uhren- und Schmuckkampagne Herbst/Winter 2023 zusammenzuarbeiten", erklärte Lila Moss. "Ich war sehr stolz darauf, Teil ihrer Herbstkampagne 2022 zu sein, und jetzt erneut an einer Schmuck- und Uhrenkampagne mitarbeiten zu dürfen, die zu meinem persönlichen Stil passt, ist sehr aufregend."

In der Kampagne trägt Lila eine vergoldete Multifunktionsuhr mit einem sanft geformten Gehäuse und einem minimalistischen Sonnenschliff-Zifferblatt an einem Netzarmband. Sie präsentiert außerdem eine goldene Halskette, ein Armband und einen Ring, deren Formen von der fließenden Form eines Regentropfens inspiriert sind. Alle Produkte sind ab sofort weltweit bei autorisierten Calvin Klein Uhren- und Schmuckhändlern, in ausgewählten Calvin Klein Boutiquen und auf CalvinKlein.com erhältlich.

Die Kampagne wird heute weltweit eingeführt und ist am Point of Sale, in den digitalen Medien, in den sozialen Medien und in Außenwerbung auf der ganzen Welt zu bewundern.

Über Calvin Klein

Calvin Klein ist eine der weltweit führenden Fashion-Lifestyle-Marken mit einer Geschichte kühner, unangepasster Ideale, die unser gesamtes Handeln bestimmen. Die minimalistische und sinnliche Ästhetik der 1968 in New York gegründeten Marke bestimmt unseren Ansatz für Produktdesign und Kommunikation und schafft eine Leinwand, die die Möglichkeit bietet, sich grenzenlos auszudrücken. Die Marken von Calvin Klein CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear und Calvin Klein Performance zielen darauf ab, alltäglichen Essentials weltweit einen Kultstatus zu verleihen. Jedes der Calvin-Klein-Labels hat eine einzigartige Identität und Position im Einzelhandel und vermarktet eine Reihe von universell ansprechenden Produkten für lokale und internationale Kunden. Calvin-Klein-Produkte werden mit verantwortungsbewusstem Design, hochwertiger Verarbeitung und dem Fokus auf die Beseitigung unnötiger Details entworfen. Wir entwickeln einzigartige und langlebige Stücke, die sich durch hohen und zeitlosen Tragekomfort auszeichnen. Der weltweite Einzelhandelsumsatz mit Calvin-Klein-Produkten belief sich im Jahr 2022 auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar.

Calvin Klein behauptet weiterhin seine Position als Innovator für neue digitale Plattformen und moderne Marketingkampagnen. PVH erwarb Calvin Klein im Jahr 2003 und verfolgt weiterhin einen gezielten Ansatz, um die weltweite Relevanz, Präsenz und das langfristige Wachstum der Marke zu steigern.

Über Movado Group:

Movado Group, Inc. entwirft, beschafft und vertreibt weltweit Uhren von MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® und LACOSTE® sowie in geringerem Umfang Schmuck und andere Accessoires. Außerdem betreibt Movado Group, Inc. Company Stores in den Vereinigten Staaten und Kanada.

