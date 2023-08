Baden-Baden (ots) -Unbequeme Fragen und ehrliche Geschichten über falsche Freundschaften in der dritten Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" / ab dem 23. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibtEs geht ans Eingemachte: Deutschlands bekanntesten Reality-Stars Carmen und Robert Geiss gehen auf ihr drittes Date mit den Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit". Carmen und Robert warnen Hazel und Thomas vor falschen Freundschaften. Thomas konfrontiert die Geissens mit zwei kritischen Fragen: Welche soziale Verantwortung übernehmen sie? Und denken sie über ihren CO2-Fußabdruck nach? Die dritte von vier Folgen "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist am 23. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar.Ein Freund und eine halbe Million Euro weniger: Carmen und Robert warnen Hazel und Thomas vor falschen FreundschaftenHazel Brugger und Thomas Spitzer erzählen, wie sich das Leben mit Erfolg und Geld verändert - mit seinen Vor- und Nachteilen. Auch im Hinblick auf Freundschaften sehen sie den Wandel, wie echt oder falsch sie sind. Carmen und Robert Geiss kennen beide Seiten. Carmen schwärmt von ihren besten Freundinnen, mit denen sie seit fast 50 Jahren befreundet ist und die sie in schwierigen Zeiten unterstützen. Doch in ihrem und Roberts Leben gab es auch dunkle Momente, vor denen sie Hazel und Thomas warnen. Carmen Geiss: "[...] Wenn du so etwas alles besitzt, ziehst du auch einige Ratten an, von denen du denkst, die sind deine Freunde. [...] Auf einmal nimmt dir dein bester Freund 500.000 aus der Tasche." Robert Geiss: "[...] Der hat sich jahrelang eingeschleimt, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dem so sehr vertraut habe, dass er sogar Geschäftsführer einer der Firmen geworden ist, wo ich Geld investiert habe. [...] Am Ende des Tages bin ich betrogen worden."Robert Geiss kritisiert die deutsche BürokratieRobert und Carmen Geiss sprechen offen und ehrlich über Geld. Sie erklären, wie und warum sie gerne von Menschen lernen, die noch mehr Geld besitzen als sie, und weshalb sie in Dubai investieren. Robert Geiss: "[...] Viele meiner Freunde, die wesentlich mehr Geld haben als ich, haben in Dubai investiert, weil sie sagen: Das ist die Zukunft, da geht die nächsten zehn, zwanzig Jahre die Post ab." Er ergänzt: "[...] Europa [...] mit unserer ganzen Bürokratie, wir reden davon seit 30 Jahren in Deutschland, dass wir das vereinfachen wollen oder das Steuerrecht vereinfachen wollen und was passiert? Nichts passiert."Soziales Engagement und CO2-Fußabdruck: Hält die junge Freundschaft kritischen Fragen stand?Im Verlauf des Gespräches konfrontiert Thomas Spitzer die Geissens auch immer wieder mit ernsten Fragen wie zum Beispiel: Haben die Geissens auch eine Stiftung, mit der sie der Gesellschaft oder bedürftigen Menschen etwas zurückgeben? Robert Geiss: "Wir unterstützen bestimmte Projekte." Doch er und Carmen erfahren immer wieder Gegenwind. Robert: "Alles, was du gibst, ist auch nicht genug. Deswegen haben wir für uns entschieden: Wir machen es nicht öffentlich. Wir machen keine öffentlichen Charity-Aktionen."Und wie denken sie über ihren CO2-Abdruck nach? Carmen Geiss: "Wenn wir so etwas wie einen Helikopter nutzen, dann ist das meist geschäftlich. Wenn du das alles im Auto machst - dir fehlt die Zeit." Carmen Geiss: "Jeder will ja auch reisen. Was machen die Leute dann in der Zukunft? Also, mit dem Fahrrad kommst du halt nicht nach Dubai [...]. Du musst mit dem Flugzeug dahinfliegen. [...] Ich denke mir, dass in Zukunft etwas passieren wird im Flugraum und dass die Flugzeuge besser werden. Mein Leben ist nicht mehr so lange. Ich bin ja schon älter und ich muss dafür sorgen, dass es meinen Kindern gut geht." Hazel Brugger daraufhin kritisch: "Natürlich kann man sich auch immer fragen, inwieweit will man die Termine dann so eng takten, dass es gar nicht mehr anders möglich ist."In den aktuellen Folgen des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" lernt sich das erste Duo bestehend aus zwei Paaren vier Wochen lang jeden Mittwoch besser kennen. Bauen Carmen und Robert Geiss, Hazel Brugger und Thomas Spitzer nach vier Folgen eine wahre Freundschaft auf, die auch über den Podcast hinaus bestehen bleibt? Am Ende des Monats wird sich zeigen: Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Die dritte von vier Folgen "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" gibt es am 23. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.Über den Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit"Wie und wo treffen Cathy Hummels und Heinz Strunk aufeinander? Oder Laura Larsson und Pierre M. Krause sowie Harald Glööckler und Aminata Belli? In dem SWR3 Gesprächspodcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge.Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, sodass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt."1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.Zitate und Videos frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3 bzw. 