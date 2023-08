OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Brics-Gipfel:

"Einig ist man sich aber darin, die Kräfte zu bündeln und so die wirtschaftliche Entwicklung der Länder voranzutreiben - und dabei die Dominanz des Westens als vorrangiger Nutznießer globaler Verflechtungen zu brechen. So legitim diese Vision ist, so schwierig ist es, sie in die Tat umzusetzen. Länder, die sich über eine Brics-Mitgliedschaft vom Westen emanzipieren wollen, drohen zudem vom Regen in die Traufe zu geraten - China und Russland gerieren sich nicht nur in Afrika schließlich gern selbst wie Kolonialmächte. Ob eine Staatengruppe der Brics-"plus" in näherer Zukunft also das Zeug zu einer echten geopolitischen Macht haben wird, bleibt mehr als fraglich."