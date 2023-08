KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zur Kritik des Klima-Expertenrates:

"So wird das nichts mit dem Klimaschutz. Brennende Wälder in Kanada, Hitzewellen am Mittelmeer, Flutkatastrophen wie im Ahrtal - dass die Erde ein Klimaproblem hat, dürfte den meisten inzwischen klar sein. Die Ampel muss nach diesem Zwischenzeugnis aufholen. Mangelhaft im Klimaschutz können wir uns nicht leisten."/zz/DP/men