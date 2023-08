Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Sensirion Holding AG: Herausforderndes erstes Halbjahr 2023



23.08.2023 / 06:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 23. August 2023, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Herausforderndes erstes Halbjahr 2023 aufgrund anhaltender Konsumflaute und globaler Lagerkorrekturen, mittelfristige Wachstumsperspektiven bleiben unverändert stark Eine schwache Nachfrage seitens Endkonsumenten in Kombination mit anhaltendem Lagerabbau und Wegfall des letztjährigen Einmalgeschäfts führte zu einem Umsatzrückgang von -25.2% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang ist ausschliesslich auf reduzierte Nachfragevolumen zurückzuführen; es wurden weder Kunden noch laufende Projekte verloren. Der mittel- wie langfristige Ausblick bleibt unverändert positiv. Daher hält Sensirion am gezielten Ausbau der R&D-Kapazitäten fest, um wichtige Produkteinführungen in neuen Applikationen in den Jahren 2024 und 2025 zu ermöglichen. Der konsolidierte Umsatz belief sich auf CHF 123.2 Millionen, die Bruttomarge war mit 56.3% stabil und die EBITDA-Marge lag bei 8.7%. Finanzielle Übersicht Konsolidiert, in CHF Mio. 1. Januar bis 30. Juni 2023 1. Januar bis 30. Juni 2022 Umsatz 123.2 164.8 Bruttogewinn 69.4 98.4 - in % des Umsatzes 56.3% 59.7% Betriebsergebnis (EBIT) 2.9 41.6 - in % des Umsatzes 2.3% 25.3% Gewinn (Verlust) für die Periode 1.4 35.0 - in % des Umsatzes 1.2% 21.2% Unverwässertes Ergebnis je Namenaktie (in CHF) 0.09 2.24 EBITDA 10.7 48.9 - in % des Umsatzes 8.7% 29.6% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (1.9) 22.0 Investitionsausgaben (17.6) (15.8) Freier Cashflow (19.6) 6.2 Per 30. Juni 2023 Per 30. Juni 2022 Nettoliquidität (Nettoverschuldung) 101.8 114.7 Anzahl Mitarbeitende (FTE) 1251 1065

Nach drei sehr erfolgreichen Wachstumsjahren spürte Sensirion im ersten Halbjahr 2023 konjunkturelle Gegenwinde: Die eingetrübte globale Konjunktur wie auch ein pandemiebedingter Überkonsum in den vergangenen Jahren führten in der ersten Jahreshälfte zu einer generell schwachen Nachfrage der Endkonsumenten, dies vor allem in den Bereichen Appliance und Consumer. Zusätzlich verstärkt wurde dieser Effekt durch Lagerabbau in der ganzen Lieferkette, nachdem sich die Sorgen um Lieferengpässe verflüchtigt haben. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Elektronikfirmen profitierte Sensirion nicht vom Abbau des Backlogs, da während der ganzen Allokationsphase die Lieferfähigkeit aufrechterhalten werden konnte. Die kurzfristige Visibilität bleibt tief aufgrund der geopolitischen und makroökonomischen Herausforderungen. Sensirion blickt aber unverändert optimistisch in die mittel- wie auch langfristige Zukunft, dies dank einer starken Pipeline an gewonnenen Neugeschäften für die kommenden Jahre wie auch unterstützenden Megatrends für Sensorlösungen wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit. Reduzierter Umsatz infolge von herausforderndem Marktumfeld und Wegfall des Medizin-Einmalgeschäfts

Das Halbjahr schliesst mit einem Umsatz von CHF 123.2 Mio. (-25% gegenüber der Vorjahresperiode, -22.6% organisch, -2.4% durch Fremdwährungseffekte). Im Gegensatz zur Vorjahresperiode entfällt dieses Jahr der Umsatzbeitrag durch das Einmalgeschäft im CPAP-Medizinbereich (Vorjahresperiode CHF 15 Mio.). Bereinigt um diese einmaligen Sondereffekte resultierte eine konjunkturell bedingte Umsatzreduktion von -18%. Dieser Rückgang ist ausschliesslich auf reduzierte Nachfragevolumen zurückzuführen; die Marktpreise entwickelten sich wie erwartet. Zudem hat Sensirion weder Kunden noch laufende Projekte verloren. Die Bruttomarge lag bei 56.3%, die EBITDA-Marge erreichte 8.7%. Infolge der tiefen variablen Kosten der Produkte reagiert die EBITDA-Marge überproportional auf Umsatzveränderungen. Dies zeigte sich in den vergangenen starken Wachstumsjahren im positiven Sinne genauso wie dieses Jahr in negativer Richtung. Zugleich hält Sensirion am gezielten Ausbau unserer R&D-Kapazitäten fest, um wichtige Produkteinführungen in neuen Applikationen in den Jahren 2024 und 2025 zu ermöglichen und damit auch unser mittelfristiges Wachstum zu stärken. In den eigenen Produktionswerken hingegen wurden Kapazitätsanpassungen durch Abbau von Temporärpersonal bereits umgesetzt. Auf Stufe Betriebsergebnis wurde ein Gewinn von CHF 2.9 Mio. ausgewiesen, was in einen Nettogewinn für die Periode von CHF 1.4 Mio. mündete. Der operative Cashflow ist mit CHF -1.9 Mio. negativ, dies insbesondere auch infolge des weiteren Aufbaus der strategischen Vorräte. Wachsender Automobil- und Medizinmarkt, starke Bremseffekte bei Industrial und Consumer Der Automobilmarkt zeigte sich bisher sehr resilient gegenüber der Konjunkturflaute. Der Umsatz steigerte sich auf CHF 34.8 Mio. (+12 % gegenüber der Vorjahresperiode). Das Wachstum stammt hauptsächlich von neuen Modul-Projekten als Tier-1-Lieferant für europäische OEM-Kunden. Der gesamte Medizinmarkt verzeichnete einen Umsatzrückgang von -13 % auf CHF 31.7 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode. Diese war geprägt durch ein einmaliges Sondergeschäft im CPAP-Bereich von CHF 14.7 Mio., das sich mittlerweile vollständig normalisierte. Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich ein Wachstum im Medizinmarkt um +44 %. Dieses Wachstum wurde positiv beeinflusst durch eine kurzfristig erhöhte Nachfrage vor allem aus China. Sensirion geht aber davon aus, dass ein Teil davon dem Lageraufbau diente. Nach mehreren Jahren ausgesprochener Wachstumsdynamik zeigte der breit diversifizierte Industriemarkt starke Bremseffekte. Der Umsatz reduzierte sich um -40 % auf CHF 48.6 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode. Grund dafür ist hauptsächlich der Bereich Appliances: Dieses Marktsegment wies in den vergangenen zwei Jahren hohe Wachstumszahlen aus und profitierte zusätzlich von der (auch pandemiebedingt) weltweit stark erhöhten Sensibilisierung für Indoor-Air-Quality-Lösungen. Dieser Trend hält zwar weiter an, normalisierte sich aber mittlerweile. Dies führt nach den Boomjahren zu einer temporären Nachfragedelle, zusätzlich verstärkt durch weiterhin sehr hohe Lagerbestände in der ganzen Wertschöpfungskette, die nur langsam abgebaut werden. Dieser starke Umsatzrückgang ist ausschliesslich konjunkturell zu begründen, Sensirion hat auch in diesem Marktsegment weder Kunden noch Projekte verloren. Zugleich arbeitet Sensirion an zahlreichen weiteren Design-In-Projekten, die das Geschäft zusätzlich beleben werden, wenn die Nachfragedelle und die Lageroptimierungen zu einem Ende kommen. All diese Zukunftsprojekte verlaufen nach Plan. Weitere, wenn auch weniger relevante Rückgänge werden in den Bereichen Halbleiter und Harddisks verzeichnet, während sich das Gasmetering-Geschäft resilient zeigte. Eine schwache Nachfrage, begleitet durch Lagerkorrekturen, prägte im vergangenen halben Jahr auch den stark fragmentierten Consumermarkt. Der Umsatz sank dabei um -49 % auf CHF 8.1 Mio. Auch dieser Markt wies in den vergangenen Jahren starke Wachstumsraten auf, angetrieben durch die erhöhte Sensibilisierung für Indoor-Air-Quality. Im Gegensatz dazu leidet der Absatz nun durch die global gedämpfte Konsumentenstimmung sowie einen gewissen pandemiebedingten Überkonsum im vergangenen Jahr. Mittel- und langfristiger Ausblick bleibt unverändert positiv, Ausbau der R&D Trotz aktuell schwierigem Marktumfeld blickt Sensirion sehr positiv in die mittel- wie auch langfristige Zukunft. Einerseits spüre das Unternehmen unverändert starke Unterstützung durch Megatrends wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit, die den vermehrten Einsatz von Sensoren in zahlreichen Anwendungen beschleunigen. Andererseits sieht Sensirion eine vielversprechende und volle Pipeline an neuen Kunden- und Design-In-Projekten in allen Märkten. Insbesondere entwickelt Sensirion aktuell intensiv an einer neuen Produktfamilie von Gas Leckage Sensoren für Klimageräte im US-Markt. Eine neuartige Klasse an Kühlmitteln in Klimaanlagen wird am dortigen Markt obligatorisch. Diese Kühlmittel sind zwar weniger klimaschädigend, aber dafür leichter entflammbar. Dies eröffnet die Möglichkeit, neue, innovative Leckage-Sensoren in diesem Markt zu platzieren. Parallel dazu arbeitet Sensirion an zahlreichen weiteren Design-Ins mit ihrer breiten Palette an Umweltsensoren. Dies bestärkt die Einschätzung, dass im ganzen Umwelt-Sensorik-Bereich auch in den kommenden Jahren ein grosses Potential für weiteres Wachstum liegt. Die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie, wie anlässlich des Investorentages im März 2021 präsentiert, verläuft weiterhin nach Plan. Insbesondere arbeitet Sensirion an der nächsten Generation an Feinstaub-, CO2- und Formaldehyd-Sensoren. Dank der weiter vorangetriebenen Integration vieler Funktionalitäten auf Chip-Level werden in allen drei Produktfamilien weitere entscheidende Miniaturisierungsschritte erreichen können. Die jeweiligen Produktlaunches sind unverändert für 2024 und 2025 geplant. Aufgrund all dieser Projekte hält Sensirion am laufenden Ausbau der R&D weiterhin fest. historischen Kernmarkt der Feuchtigkeits- und Flusssensorik will Sensirion ihre bereits starke Markt-, Kosten- und Technologieführerschaft weiter ausbauen und stärken. Anfangs Jahr wurde diesbezüglich eine strategisch wichtige Partnerschaft mit dem ehemaligen Mitbewerber STMicroelectronics vereinbart. STMicroelectronics wird zukünftig auf ihren Boards Sensirion's Feuchtigkeitssensoren integrieren und anbieten. Sensirion profitiert dabei von einem weiteren wichtigen Sales-Kanal, um ihre bereits führende Rolle in diesem Markt weiter auszubauen. Vor einigen Monaten eröffnete Sensirion eine Verkaufsniederlassung in Singapur. Damit wird der weltweite direkte Verkaufspräsenz und die Kunden im südostasiatischen wie auch australischen Markt werden noch näher und besser unterstützen. Ausblick Aufgrund des herausfordernden Marktumfelds hat Sensirion Anfang Juli den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und erwartet nun einen Umsatz von CHF 235-255 Millionen. Die Erwartung für die Bruttomarge liegt unverändert in den mittleren Fünfzigerbereich. Die EBITDA-Marge wird bei 5-10% erwartet, abhängig von der Entwicklung des Umsatzes. In dieser Hinsicht ist Sensirion im Vergleich zur Prognose vom Juli etwas vorsichtiger, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres sowie den schwächeren US-Dollar zu berücksichtigen. Dank der vielversprechenden und vollen Projektpipeline blickt Sensirion unverändert positiv in die mittel- und langfristige Zukunft und gehen beim aktuellen Markumfeld von einer endmarkt-bedingten, temporären Nachfragedelle für dieses Jahr aus. Daher bestätigt Sensirion die Mittelfrist-Guidance vom März 2021 und erwartet über einen Zyklus von 3-5 Jahren unverändert ein mittleres jährliches Wachstum von 10-15% bei einer mittleren EBITDA-Marge von 17%. Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 Heute Mittwoch, 23. August 2023, 10:00 Uhr MESZ, wird eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 stattfinden. Die Präsentation wird in englischer Sprache erfolgen. Nach der Präsentation wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen. Sie können sich mit dem folgenden Link für die Telefonkonferenz registrieren: https://attendee.gotowebinar.com/register/620656053058462806 Dokumentation Alle Dokumente werden am 23. August 2023 ab etwa 06:30 Uhr MESZ unter https://sensirion.com/company/investor-relations/results-reports/ verfügbar sein. Finanzieller Kalender 12. März 2024 Geschäftsjahresresultate und -bericht 2023 13. Mai 2024 Generalversammlung 2024 Kontaktinformationen Investor Relations Heiko Komaromi Director Investor Relations and Business Development Telefon: +41 44 544 16 44 E-Mail: heiko.komaromi@sensirion.com Über die Sensirion Holding AG Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com . Disclaimer Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen ("forward-looking statements"), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie "glauben", "annehmen", "erwarten" oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen. Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures . Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

