Dank dem Elektro-LKW für die Milchsammlung können jährlich rund 93 t CO2 eingespart und so die Milchsammlung im Kanton Uri lokal emissionslos gestaltet werden.Winterthur - Designwerk hat das erste vollelektrische Milchsammelfahrzeug an Zgraggen Transport ausgeliefert. Dank dem Elektro-LKW für die Milchsammlung können jährlich rund 93 t CO2 eingespart und so die Milchsammlung im Kanton Uri lokal emissionslos gestaltet werden. Die beiden Unternehmen sorgen dafür, dass eine weitere Anwendung klimafreundlich gestaltet wird. Seit kurzem gibt es ein Novum auf...

