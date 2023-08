DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Mieteinnahmen und operative Profitabilität gesteigert, Zinswende belastet Betriebsergebnis

Zürich (pta/23.08.2023/07:00) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Mieterträge auf EUR 59.8 Mio. gestiegen; 3.6% auf like-for-like Basis * Operative Ertragskraft (FFO I) um 9% auf EUR 9.5 Mio. gesteigert * Deutliche Margensteigerung dank aktivem Kostenmanagement; bereinigte EBITDA Marge um rund 3.7% gestiegen * Marktwert Immobilienportfolio um 3.8% auf EUR 2.5 Mrd. reduziert * Aufgrund Portfolio-Abwertung Vorsteuerergebnis (EBT) auf EUR -92.1 Mio. gesunken * Loan-to-Value (LTV) bei 55%; Eigenkapitalquote auf 40.1% gestiegen * Weiterer Fortschritt bei Refinanzierung mit Abschluss zusätzlicher besicherter Finanzierung * EPRA NTA pro Aktie mit EUR 51.9 deutlich über Aktienkurs * Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf bezahlbare Mietwohnungen in Deutschland, konnte im ersten Halbjahr 2023 die Mieteinnahmen nach Inkassoverlusten weiter steigern und erzielte Mieterträge aus dem Gesamtportfolio von rund 27 500 Wohn- und rund 500 Gewerbeeinheiten, in Höhe von EUR 59.8 Mio. (+3.6 Prozent auf like-for-like Basis). Die Leerstandsquote sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0.4 Prozentpunkte auf 7.2 Prozent. Im Vergleich zum Jahresende 2022 ist ein leichter Anstieg um 0.3 Prozentpunkte zu verzeichnen.

Das Unternehmen verfolgt derzeit eine aktive Strategie zur Optimierung der betrieblichen Abläufe und der damit verbunden Kosten. Dies zeigte im ersten Halbjahr bereits Wirkung und ermöglichte Effizienzgewinne und eine Reduktion der operativen Aufwendungen um mehr als 15 Prozent. Insgesamt konnte die Peach Property Group operativen Erträge (FFO I) von EUR 9.5 Mio. erzielen, was einem Wachstum gegenüber der Vorjahresperiode von 9 Prozent entspricht. Auch konnte die operative Marge auf Basis des um das Bewertungsresultat und weitere zahlungsunwirksame Positionen korrigierten EBTIDA (adjusted EBITDA) um rund 370 Basispunkte gesteigert werden, womit die für 2025 in Aussicht gestellte Margensteigerung bereits teilweise realisiert werden konnte.

Allerdings belasten die Zinswende, die hohen Inflationsraten und auch die massiven Baustoffpreissteigerungen und der Fachkräftemangel den gesamten Immobiliensektor in Deutschland unverändert stark. Auch die Peach Property Group musste eine Bewertungsanpassung ihres Bestandes um rund 3.8 Prozent auf nun rund EUR 2.5 Mrd. durchführen und im ersten Halbjahr eine nicht zahlungswirksame Abwertung von rund EUR 98 Mio. verbuchen. Dies führte zu einem negativen Betriebsergebnis von EUR 70.2 Mio. und zu einem negativen Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 92.1 Mio.

Weitere Refinanzierungsmassnahmen umgesetzt; keine substanziellen Fälligkeiten bis 2025

Die Peach Property Group betreibt ein aktives Kapitalmanagement und fokussiert darauf, die Kapitalstruktur des Unternehmens an die von den Zentralbanken rapide ausgeführte Zinswende anzupassen. So ist das Eigenkapital per 30. Juni 2023 auf eine Eigenkapitalquote von 40.1 Prozent (39.6 Prozent per 31. Dezember 2022) weiter angestiegen. Dazu hatte die Peach Property Group im Januar 2023 eine Pflichtwandelanleihe mit einem Nennwert von CHF 112.4 Millionen (EUR 113.9 Millionen) begeben. Mit den Erlösen aus der Pflichtwandelanleihe wurde eine im Februar 2023 fällige Euro-Anleihe vorzeitig zurückgezahlt. Im Mai 2023 wurde eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 50 Mio. (EUR 51.1 Mio.) und einem Zinskupon von 3.0 Prozent p.a. begeben. Vorwiegend aufgrund der zusätzlich ausgegebenen rund 3.8 Mio. Aktien aus der Pflichtwandelanleihe und dem negativen Bewertungsergebnis sank der nach EPRA ermittelte Wert der Netto-Sachvermögen (Net Tangible Assets, NTA) auf EUR 51.88 pro Aktie (EUR 64.88 per 31. Dezember 2023), liegt damit aber unverändert weit über dem Kurs der Aktie der Peach Property Group AG (PEAN, ISIN: CH0118530366).

Der Verschuldungsgrad (LTV) der Peach Property Group lag zum 30. Juni 2023 mit 55.0 Prozent leicht über den 54.7 Prozent per 31. Dezember 2022. Weiterhin arbeitet das Unternehmen aktiv an der Refinanzierung der Verbindlichkeiten. So konnte Mitte August 2023 eine weitere besicherte Finanzierung über rund EUR 33 Mio. abgeschlossen werden. Bis 2025 stehen keine substanziellen Verbindlichkeiten zur Refinanzierung an.

Mit der im Mai 2023 begebenen Wandelanleihe über CHF 50 Mio., der Mitte August 2023 abgeschlossenen besicherten Finanzierung über rund EUR 33 Mio. sowie kleineren Verkäufen konnte Peach Property Group seit Jahresbeginn insgesamt über EUR 90 Mio. frische Liquidität generieren.

Weiterhin hohe Mieterzufriedenheit

Unverändert steht die Mieterzufriedenheit im Fokus der Strategie. Mit rund 82 000 Mietertickets wurden rund 60% mehr Mieteranliegen als in der Vorjahresperiode abgearbeitet. Gleichzeitig konnten die Reaktionszeiten der Peach Points weiter reduziert und die Zufriedenheitsrate mit der Erledigung der Mieteranliegen auf hohe 79 Prozent weiter gesteigert werden.

Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" trifft auf grosses Marktinteresse

Zusätzlich zu den operativen Fortschritten im deutschen Portfolio der Peach Property Group hat das Unternehmen für das letzte verbliebene Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil", Schweiz, weitere beurkundete Verkaufsverträge abgeschlossen. Seit Beginn der Beurkundungen im Juli 2022 wurden 29 Wohneinheiten verkauft, das entspricht 50.7 Prozent des Verkaufsvolumens des Entwicklungsprojekts. Für weitere rund 9 Prozent des Verkaufsvolumens liegen bereits Reservationen vor.

Prognose 2023 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 geht die Peach Property Group von einer positiven operativen Geschäftsentwicklung aus. Aufgrund des spürbaren Rückgangs der Neubauaktivitäten in Deutschland infolge der stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten sieht sich das Unternehmen mit seinem Fokus auf erschwinglichen Wohnraum gut positioniert für den anhaltenden Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum und dem daraus folgenden beschleunigten Anstieg der Marktmieten.

Bei gleichbleibendem Marktumfeld ist die Peach Property Group aus heutiger Sicht zuversichtlich, die Anfang des Jahres genannten Ziele für das Gesamtjahr mit Mieteinnahmen zwischen EUR 121 Mio. und EUR 123 Mio. und einem FFO I am unteren Ende der Spanne von EUR 21 Mio. bis EUR 23 Mio. zu erreichen.

Die Optimierung der operativen Effizienz und der Kostenstrukturen wird auch für das zweite Halbjahr 2023 im Fokus stehen.

Darüber hinaus prüft das Unternehmen Verkäufe kleinerer Teile des Portfolios zur Stärkung der Kapitalstruktur.

Reto Garzetti, seit Mai 2023 exekutiver Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group AG, sagt: "Unser Geschäftsmodell, erschwinglichen Wohnraum in deutschen Tier-II-Lagen anzubieten, ist robust und trägt auch in einem schwierigen Marktumfeld. Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum zu bezahlbaren Mieten sichert uns stabile operative Erträge. Die Neubautätigkeit in unserem Marktgebiet wird aufgrund der hohen Kredit- und Baukosten gering bleiben. Eine hohe Mieterzufriedenheit von fast 80 Prozent bei allen Mieterrückmeldungen auf unserer digitalen Plattform bildet eine stabile Basis. Sollten sich Möglichkeiten zur Veräusserung von Immobilienportfolios ausserhalb unserer Kernportfoliostandorte ergeben, werden wir diese vor dem Hintergrund eines effizienten Asset Managements und der Optimierung unserer Kapitalstruktur sorgfältig prüfen. Wir freuen uns, dass Mitte Juli mit Marcus Schmitt ein erfahrener COO die operative Führung in Deutschland übernommen hat und uns tatkräftig bei unseren Bemühungen zur Optimierung der operativen Strukturen unterstützt."

Thorsten Arsan, CFO der Peach Property Group AG, ergänzt: "Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Immobilienbranche bestätigen wir bei gleichbleibendem Marktumfeld die Prognose für 2023. Im zweiten Halbjahr 2023 wollen wir weitere Effizienzsteigerungen erzielen, Kostensenkungen realisieren und unsere Kapitalstruktur optimieren."

Der detaillierte Halbjahresbericht 2023 in englischer Sprache ist auf der Internetseite unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.peachproperty.com/de/news/halbjahresberichte/

Heute um 11 Uhr findet eine Analysten- und Medientelefonkonferenz inkl. Q&A in englischer Sprache mit CFO Thorsten Arsan und Stefan Feller, Head of Investor Relations, statt.

Registrierung für den Webcast unter folgendem Link: https://register.vevent.com/register/ BIac8842f047d54e9daa60e94618c4e099

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations

+41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman Smithfield, Ruediger O. Assion

+49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

