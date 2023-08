Dabei hat sie in ihrem Hauptgeschäft, der Vergabe von Hypotheken, im Umfeld steigender Zinsen weiter zugelegt.St. Gallen - Die Raiffeisen-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr Geld verdient. Dabei hat sie in ihrem Hauptgeschäft, der Vergabe von Hypotheken, im Umfeld steigender Zinsen weiter zugelegt. Und auch die Einlagen von Kunden wuchsen. Der Reingewinn der Raiffeisen stieg um 26 Prozent auf 701 Millionen Franken, wie die nun zweitgrösste Bankengruppe der Schweiz am Mittwoch mitteilte.

