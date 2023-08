Am Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich der DAX wohl weiter erholt. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxiert der Broker IG den Leitindex am Mittwoch 0,3 Prozent höher auf 15.751 Punkte. Er könnte so auf den dritten Gewinntag in dieser Woche zusteuern.Damit wäre die Basis für ein Wochenplus gelegt - nach zuletzt drei schwachen Wochen. Der DAX koppelt sich damit ein Stück weit ab von den zunächst schwachen US-Vorgaben, da die New Yorker Leitindizes ...

