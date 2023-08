DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Eon hat zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro emittiert. Das Orderbuch belief sich auf bis zu 4,3 Milliarden Euro. Begeben wurde für 750 Millionen Euro eine grüne Anleihe mit Fälligkeit im März 2029 und einem Kupon von 3,75 Prozent. Die gleiche Summe floss in eine grüne Anleihe mit Fälligkeit im August 2033 und einem Kupon von 4,00 Prozent. Das Unternehmen will bis 2027 insgesamt 33 Milliarden Euro in die Energiewende investieren. Vor allem grüne Anleihen stellen dafür ein wichtiges Instrument dar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 47,1 zuvor: 47,1 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 45,8 zuvor: 45,1 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 zuvor: 46,6 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,2 zuvor: 52,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 38,7 zuvor: 38,8 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 43,0 zuvor: 42,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,6 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August PROGNOSE: -14,5 zuvor: -15,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,5 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 45,0 zuvor: 45,3 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,0 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.792,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.411,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.012,50 +0,4% Nikkei-225 31.935,10 +0,2% Schanghai-Composite 3.098,87 -0,7% Hang-Seng-Index 17.847,91 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 131,30 +14 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.705,62 +0,7% DAX-Future 15.725,00 +0,2% XDAX 15.684,52 +0,2% MDAX 27.239,60 +0,8% TecDAX 3.098,18 +1,5% EuroStoxx50 4.260,37 +0,8% Stoxx50 3.922,50 +0,7% Dow-Jones 34.288,83 -0,5% S&P-500-Index 4.387,55 -0,3% Nasdaq-Comp. 13.505,87 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,16 +46

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start rechnen Händler am Mittwochmorgen. Große Impulse gibt es noch nicht. Im Tagesverlauf kommen dann aber wichtige Daten in Gestalt der Einkaufsmanagerindizes (PMI). Sie könnten den Kurs für die nächsten Tage bestimmen. Leicht positiv wird im Handel schon vermerkt, dass die PMI-Daten aus Japan besser als erwartet ausgefallen sind. Für den DAX scheint derweil alles möglich: Denn der Index erholte sich am Vortag erneut an die wichtige Widerstandslinie bei 15.800 Punkten und drehte dann nach unten ab. Damit besteht die Gefahr, dass die bisherige Kurserholung nur ein Test dieser Marke von unten war. Positive PMI-Daten könnten aber für einen Sprung über das Kurshindernis sorgen. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auch auf die Geschäftszahlen von Nvidia am Abend. Sollte es beim Chipriesen Nvidia Anzeichen geben, dass sich der Hype um KI nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Branche in sich zusammenfallen, heißt es.

Rückblick: Freundlich - Am Anleihemarkt kam es nach den deutlicheren Kurseinbußen am Vortag zu einer Erholung, die somit niedrigeren Renditen stützten die Stimmung für Aktien. Zu den Tagesfavoriten gehörten Technikaktien, ihr Stoxx-Subindex gewann 2,1 Prozent. ASML legten um 3,3 und Infineon um 2,7 Prozent. Die UBS hatte bei beiden Werten viel Kurspotenzial ausgemacht. Die konjunkturempfindlichen Roh- und Grundstoffaktien lagen mit einem Plus von 1,9 Prozent an zweiter Stelle. Dass BHP (-0,8%) einen Jahresgewinn 58 Prozent unter Vorjahr ausgewiesen hatte, störte nicht, weil es weitgehend schon erwartet worden war. Ubisoft sprangen um 8,5 Prozent nach oben. Kurstreiber war ein Zugeständnis von Microsoft an die britische Wettbewerbsaufsicht, um damit deren Zustimmung zum Kauf von Activision Blizzard zu erreichen. Microsoft bietet Ubisoft Streaming-Rechte für 15 Jahre an.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Zu den Gewinnern gehörten mit Blick auf die leicht rückläufigen Marktzinsen Immobilienwerte. So legten beispielsweise Vonovia um 2,8 und TAG Immobilien um 4,3 Prozent zu. Nordex (+5,7 %) profitierten vom Erhalt eines Großauftrags. Gut kamen die Geschäftszahlen von SFC Energy (+1,1 %) an, wobei das anfängliche Kursplus im Verlauf immer weiter abbröckelte. Nach Quartals-Rekordzahlen hatte der Brennstoffzellenhersteller den Umsatzausblick in den oberen Bereich der bisher bekannten Spanne angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief mangels neuer Unternehmensnachrichten ohne auffallende Einzelbewegungen.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Das Geschäft verlief zurückhaltend, nachdem die techniklastigen Nasdaq-Indizes am Vortag überraschend deutliche Gewinne verbucht hatten. Vor dem Notenbankertreffen ab Donnerstag in Jackson Hole, wo am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen wird, machte sich wieder Vorsicht breit. Bankaktien gaben deutlich nach, ihr Branchenindex verlor 2,4 Prozent. S&P hatte wie jüngst bereits Moody's die Ratings einiger Regionalbanken gesenkt wegen des schwierigen operativen Umfeldes. Nvidia gaben nach den kräftigen Vortagesaufschlägen um 2,8 Prozent nach. Der Chipriese wird am Mittwoch Zweitquartalszahlen vorlegen. Zoom verloren 2,1 Prozent. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen übertraf zwar mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Markterwartungen, der Umsatzausblick lag aber einen Tick unter den Schätzungen. Faraday Future Intelligent Electric gaben um 9,8 Prozent nach. Das Elektroauto-Startup verringerte den Verlust im zweiten Quartal und sieht sich nun in der Phase der Umsatzgenerierung. Lowe's wurden 3,7 Prozent höher gehandelt. Der Einzelhändler übertraf mit dem Umsatz die Prognosen. Bei Macy's (-14,1%) enttäuschte der Ausblick des Kaufhausbetreibers. Dick's Sporting Goods brachen um 24,2 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler die Prognose gesenkt und auch sonst schwache Geschäftszahlen präsentiert hatte. Vor diesem Hintergrund verbilligten sich Nike um 1,4 und Under Armour um 2,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,05 +3,5 5,01 62,8 5 Jahre 4,49 +2,0 4,47 48,6 7 Jahre 4,43 +0,4 4,43 46,4 10 Jahre 4,32 -1,0 4,33 44,4 30 Jahre 4,41 -4,0 4,45 43,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen länger laufender Papiere nach dem deutlichen Vortagesanstieg etwas nach, bewegten sich aber weiterhin auf den höchsten Niveaus seit rund 16 Jahren. Am kürzeren Ende ging es angesichts jüngster eher falkenhafter Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank weiter nach oben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0861 +0,1% 1,0846 1,0849 +1,5% EUR/JPY 158,20 -0,0% 158,21 158,19 +12,7% EUR/CHF 0,9553 +0,0% 0,9550 0,9545 -3,5% EUR/GBP 0,8516 -0,0% 0,8520 0,8521 -3,8% USD/JPY 145,67 -0,1% 145,87 145,80 +11,1% GBP/USD 1,2753 +0,2% 1,2731 1,2732 +5,4% USD/CNH 7,2930 -0,2% 7,3064 7,3058 +5,3% Bitcoin BTC/USD 26.016,98 +1,4% 25.655,68 25.998,12 +56,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent fest. Der Dollar dürfte kurzfristig unterstützt bleiben, solange solide US-Wirtschaftsdaten die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank offen ließen, urteilte Niels Christensen, Chefanalyst bei Nordea.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,67 79,64 +0,0% +0,03 +1,7% Brent/ICE 84,11 84,03 +0,1% +0,08 +1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise um rund ein halbes Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Nachfragesorgen aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.902,56 1.897,36 +0,3% +5,20 +4,3% Silber (Spot) 23,57 23,43 +0,6% +0,15 -1,7% Platin (Spot) 927,78 923,50 +0,5% +4,28 -13,1% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,5% +0,02 -1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

BRICS-GIPFEL

Zum Auftakt des dreitägigen Gipfels der Brics-Staaten hat der Präsident von Gastgeberland Südafrika, Cyril Ramaphosa, die aus seiner Sicht wachsende Rolle der Staatengruppe unterstrichen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seien "starke Motoren des globalen Wachstums", sagte Ramaphosa. Auf der Agenda des Treffens zwischen den fünf Ländern steht unter anderem eine mögliche Erweiterung der Brics-Gruppe.

CORONA-INFEKTIONEN

Angesichts zunehmender Corona-Infektionen hat der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie zur Anwendung von Selbsttests aufgerufen. "Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich jetzt wieder testen, um eine Corona-Infektion zu erkennen und möglichst niemanden anzustecken", sagte er und weiter: "Wir müssen davon ausgehen, dass sich viele Menschen gerade mit Corona infiziert haben und glauben, nur an einer Erkältung erkrankt zu sein".

NIEDERLANDE - Politik

EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans ist von den Sozialdemokraten und Grünen in den Niederlanden zu ihrem Spitzenkandidaten für die vorgezogene Parlamentswahl am 22. November nominiert worden.

SPANIEN - Politik

Gut vier Wochen nach der Parlamentswahl hat der spanische König Felipe VI. den konservativen Parteichef Alberto Numez Feijóo als künftigen Regierungschef vorgeschlagen. Feijóo hat nun den Auftrag, sich einer Wahl im Parlament zu stellen - wo er nach derzeitigem Stand allerdings nicht über eine Regierungsmehrheit verfügt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

TCHIBO

hat im vergangenen Jahr einen millionenschweren Verlust geschrieben, vor allem im Geschäft mit Kleidung und Gebrauchsartikeln. Das EBIT betrug minus 167 Millionen Euro. 2021, mitten in der Corona-Pandemie, hatte Tchibo noch einen Gewinn von 176 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz blieb mit 3,25 Milliarden Euro stabil. Das Unternehmen will nun mehr auf Kaffee setzen.

GETIR

Der türkische Lieferdienst will weltweit mehr als ein Zehntel seiner Belegschaft abbauen.

