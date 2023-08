Die neue PMO-Lösung hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, smarter zu arbeiten und Ergebnisse zu erzielen

Asana, Inc. (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), eine führende Plattform für Work Management, kündigte heute intelligente Produktfunktionen an, die revolutionieren, wie PMO-Teams die strategische Ausrichtung vorantreiben und intelligentere, skalierbare Unternehmensprozesse entwickeln. Diese Fortschritte werden durch den Work Graph® von Asana ermöglicht, dem Netzwerk von Unternehmensdaten mit dem stärksten Fokus auf Vollständigkeit, Vernetzung und Skalierbarkeit.

PMO-Führungskräfte sind das Fundament für die Führung von Unternehmen. Angesichts der explosionsartigen Zunahme von Daten in verschiedenen Tools haben PMO-Teams Schwierigkeiten, die für wichtige Geschäftsentscheidungen erforderlichen Informationen zusammenzufassen und zu verarbeiten. Tatsächlich nannten 73 der Führungskräfte aus dem operativen Bereich die Steigerung der betrieblichen Effizienz als eine der drei größten Herausforderungen, die sie derzeit zu bewältigen haben, so eine Studie des Work Innovation Lab von Asana. Neue KI-Innovationen bieten diesen Führungskräften ein enormes Potenzial, um schnell aussagekräftige Erkenntnisse für ihre Geschäftsstrategie zu gewinnen.

"Die Erkenntnisse und Entscheidungen, die von der KI bereitgestellt werden, sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie beruhen", sagt Saket Srivastava, CIO von Asana. "Durch die Kombination von KI mit dem Work Graph® von Asana können wir die Art und Weise verändern, in der Führungskräfte die Projektdurchführung an die Geschäftsstrategie anpassen. Mit den neuen, erweiterten Berichtsfunktionen von Asana, den verbesserten Automatisierungen und dem robusten Ressourcenmanagement gepaart mit Asana Intelligence, unserem menschenzentrierten KI-Ansatz, der Unternehmen hilft, ihre Wirkung zu maximieren können Unternehmen smarter denn je arbeiten."

"Unser Team verwendet Asana", so Jaqueline Andre, Director, Design Operations bei BentoBox. "Mit einer Plattform, auf der wir ein komplexes Ökosystem von Daten mit Ergebnissen verknüpfen können, ergänzt durch die Leistung von KI und die besten menschlichen Innovationen, können wir unsere Kunden besser bedienen, Ergebnisse erzielen und unser Geschäft ausbauen."

Laut Gartner® werden "bis 2025 80 der Großunternehmen menschenzentrierte Change-Management-Prozesse einführen". Dadurch wird es für PMOs immer wichtiger, über leistungsstarke und intelligente Tools für Work Management zu verfügen, die die Arbeit auf wichtige Zielen ausrichten, die Produktivität der Teams verbessern und die Prozesse effizient skalieren können1. Mit Asana können Führungskräfte Hindernisse leichter erkennen, intelligentere Entscheidungen treffen und Arbeitsabläufe optimieren, damit das gesamte Unternehmen schneller vorankommt.

"Als PMO-Funktion verfügen wir über eine Fülle von Daten, aber manchmal kann es schwierig sein, die Informationen zu erhalten, die wir für die Entscheidungsfindung und Strategie benötigen", sagt Andrea Trozak, Senior Director, Marketing PMO bei Genesys. "Mit den neuesten Updates für Unternehmen von Asana können wir unsere Ziele leichter definieren, damit die Teams wissen, worauf sie sich konzentrieren müssen, und gleichzeitig die Effizienz zwischen unseren funktionsübergreifenden Teams steigern."

Mit den neuesten Funktionen von Asana können PMO-Führungskräfte:

Für Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen

Verbesserte Berichte für Führungskräfte: Mit dem neuen Portfoliodesign erhalten Sie auf einen Blick den Status und einen ganzheitlichen Überblick über strategische Initiativen, einschließlich wichtiger Kennzahlen wie Budget, Kosten und Zeit. Mit der Funktion "Health Check" der KI erhalten Sie eine sofortige Zusammenfassung der Arbeit und erfahren, wo es Probleme gibt, um einen effizienten Weg zum Ziel zu finden.

Mit dem neuen Portfoliodesign erhalten Sie auf einen Blick den Status und einen ganzheitlichen Überblick über strategische Initiativen, einschließlich wichtiger Kennzahlen wie Budget, Kosten und Zeit. Mit der Funktion "Health Check" der KI erhalten Sie eine sofortige Zusammenfassung der Arbeit und erfahren, wo es Probleme gibt, um einen effizienten Weg zum Ziel zu finden. Standardisierung von Zielen: Standardisieren Sie die Zielsetzung mit benutzerdefinierten Zieltypen wie Zielen oder Schlüsselergebnissen, die mit der zugrunde liegenden Arbeit verbunden sind, und automatisieren Sie den Prozess mit Vorlagen. Sorgen Sie für mehr Konsistenz und Genauigkeit bei der Erstellung von Zielen, und standardisieren Sie die Ausführung der Arbeit, um diese Ziele mit Workflow-Bundles zu erreichen.

Standardisieren Sie die Zielsetzung mit benutzerdefinierten Zieltypen wie Zielen oder Schlüsselergebnissen, die mit der zugrunde liegenden Arbeit verbunden sind, und automatisieren Sie den Prozess mit Vorlagen. Sorgen Sie für mehr Konsistenz und Genauigkeit bei der Erstellung von Zielen, und standardisieren Sie die Ausführung der Arbeit, um diese Ziele mit Workflow-Bundles zu erreichen. Gantt-Ansicht: Planen Sie Projekte mit einer übersichtlichen Visualisierung von Aufgabenterminen, Dauer und Abhängigkeiten, und erkennen und reagieren Sie auf Planabweichungen im Laufe der Zeit.

Planen Sie Projekte mit einer übersichtlichen Visualisierung von Aufgabenterminen, Dauer und Abhängigkeiten, und erkennen und reagieren Sie auf Planabweichungen im Laufe der Zeit. Gespeicherte Ansichten: Zeigen Sie die wichtigsten Informationen für Ihr Team an, indem Sie mehrere benutzerdefinierte Ansichten innerhalb eines Projekts erstellen Liste, Board, Kalender, Zeitleiste und Gantt.

Zuverlässig skalieren

Bedingungen und Verzweigung in Regeln: Sparen Sie Zeit bei der Einrichtung komplexer Workflows zum Kategorisieren, Priorisieren und Genehmigen von Arbeit mit Bedingungslogik und einer verbesserten Benutzeroberfläche für die Automatisierung. Nutzen Sie KI, um diese Workflows zu optimieren, mit Projektempfehlungen und automatisch generierten benutzerdefinierten Feldern aus dem Work Organizer von Asana.

Sparen Sie Zeit bei der Einrichtung komplexer Workflows zum Kategorisieren, Priorisieren und Genehmigen von Arbeit mit Bedingungslogik und einer verbesserten Benutzeroberfläche für die Automatisierung. Nutzen Sie KI, um diese Workflows zu optimieren, mit Projektempfehlungen und automatisch generierten benutzerdefinierten Feldern aus dem Work Organizer von Asana. Variablen in Regeln: Binden Sie relevante Informationen und Personen dynamisch in automatisierte Workflows ein.

Binden Sie relevante Informationen und Personen dynamisch in automatisierte Workflows ein. Synchronisierung von Jira Cloud-Daten: Verbessern Sie die Echtzeit-Transparenz und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Unternehmensteams mit einer bidirektionalen Datensynchronisierung zwischen Jira Cloud und Asana.

Ergebnisse maximieren

Formeln: Analysieren Sie Projektdaten und führen Sie Berechnungen durch, um wertvolle Erkenntnisse zu generieren. Mit der Funktion Fragen Sie Asana erhalten Sie zeitnahe Antworten und Einblicke in Ihre Projekte, z. B. wenn Sie offene Fragen stellen oder potenzielle Hindernisse für verknüpfte Ziele identifizieren.

Analysieren Sie Projektdaten und führen Sie Berechnungen durch, um wertvolle Erkenntnisse zu generieren. Mit der Funktion Fragen Sie Asana erhalten Sie zeitnahe Antworten und Einblicke in Ihre Projekte, z. B. wenn Sie offene Fragen stellen oder potenzielle Hindernisse für verknüpfte Ziele identifizieren. Workload-Verbesserungen: Sorgen Sie für eine ausgeglichene Arbeitsbelastung von Teams durch Planung und Ausführung von Entscheidungen über Ressourcen auf allen Ebenen Aufgaben, Unteraufgaben, Teams und Projekte.

Sorgen Sie für eine ausgeglichene Arbeitsbelastung von Teams durch Planung und Ausführung von Entscheidungen über Ressourcen auf allen Ebenen Aufgaben, Unteraufgaben, Teams und Projekte. Tiefere Integration von Google WorkspaceBringen Sie die Planung und Umsetzung in Teams zusammen, indem Sie relevanten Kontext aus Asana (Ziele, Status-Updates, Projekte und Aufgaben) in Google Docs anzeigen, unterstützt durch Smartchips. Erstellen Sie dann leistungsstarke Berichte, um Daten nachzuverfolgen und die Produktivität zu steigern, indem Sie Asana-Projekte in Google Tabellen umwandeln, die automatisch synchronisiert werden.

Wenn Sie mehr über die neue Lösung von Asana erfahren möchten, nehmen Sie am Live-Webinar am 20. September 2023 teil.

Über Asana

Asana hilft Unternehmen, ihre Arbeit zu koordinieren, von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und hat Millionen von Nutzern in über 200 Ländern und Regionen. Internationale Kunden wie Amazon, Affirm, Japan Airlines und Sky vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung des digitalen Wandels sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf www.asana.com.

