DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die führenden Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner - aber nicht der hoch favorisierte Ex-Präsident Donald Trump - treten am Mittwochabend (Donnerstag 03.00 Uhr MESZ) bei ihrer ersten Fernsehdebatte gegeneinander an. An der vom rechten Nachrichtensender Fox News übertragenen Diskussionsrunde nehmen acht konservative Politiker teil, unter ihnen Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der frühere Vizepräsident Mike Pence, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie. Die anderen Teilnehmer der Debatte in Milwaukee im nördlichen Bundesstaat Wisconsin sind der Senator Tim Scott, North Dakotas Gouverneur Doug Burgum, der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy und Arizonas früherer Gouverneur Asa Hutchinson. Ex-Präsident Trump hat sich gegen eine Teilnahme entschieden und dies mit dem riesigen Vorsprung begründet, den er in Umfragen auf seine parteiinternen Rivalen hat. Die über mehrere Monate verteilten Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl vom November 2024 beginnen am 15. Januar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,0 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.414,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.026,00 +0,5% Nikkei-225 31.971,26 +0,4% Hang-Seng-Index 17.954,83 +0,9% Kospi 2.505,32 -0,4% Schanghai-Composite 3.100,43 -0,6% S&P/ASX 200 7.162,60 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Aktienmarkt präsentiert sich im späten Geschäft ohne klare Richtung. Vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole am Donnerstag sei die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und Aktien zu kaufen, nicht sehr ausgeprägt, heißt es. Auch an den chinesischen Börsen ist die Tendenz trotz der bekannten Probleme uneinheitlich. Während der Schanghai-Composite abgibt, hält sich der HSI mit 0,3 Prozent im Plus. Am Vortag war es dort jeweils zu einer etwas deutlicheren Erholung gekommen nach den jüngsten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter drohenden Immobilien- und Finanzkrise. Mit dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu wartet ein Schwergewicht aus dem Technologiesektor mit positiven Nachrichten auf. Baidu hat den Gewinn um 43 Prozent gesteigert. Der Kurs legt in Hongkong um 4,4 Prozent zu. In Japan sprechen Händler von Zurückhaltung vor Jackson Hole. In Südkorea beobachten Börsianer bei Batterie- und Internetwerten Gewinnmitnahmen - ausgelöst durch Sorgen über den Zustand der chinesischen Konjunktur.

US-NACHBÖRSE

Urban Outfitters legten um 5,6 Prozent zu. Der Modehändler hatte im zweiten Quartal besser als vorausgesagt abgeschnitten. La-Z-Boy verloren dagegen 2,6 Prozent. Zwar verbuchte die Gesellschaft Erstquartalszahlen über Markterwartungen, zugleich warnte sie aber vor bestehenden Herausforderungen der Möbelbranche. Bemängelt wurde zudem ein Rückgang der Auslieferungen im Großhandelsgeschäft, der zu einem gesunkenen Gesamtumsatz geführt hatte. Toll Brothers gewannen 0,5 Prozent. Auch der Hausbauer hatte die Marktschätzungen übertroffen. Wichtiger war aber der Anstieg der fertig gestellten Häuser um 5 Prozent. Auch der Ausblick fiel besser als erwartet aus. Die steigenden Zinsen stellten aber weiterhin eine Herausforderung dar, wie CEO Douglas Yearley einräumte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.288,83 -0,5% -174,86 +3,4% S&P-500 4.387,55 -0,3% -12,22 +14,3% Nasdaq-Comp. 13.505,87 +0,1% 8,28 +29,0% Nasdaq-100 14.908,96 -0,2% -27,72 +36,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 745 Mio 805 Mio Gewinner 1.238 1.113 Verlierer 1.672 1.804 Unverändert 113 106

Etwas leichter - Das Geschäft verlief zurückhaltend, nachdem die techniklastigen Nasdaq-Indizes am Vortag überraschend deutliche Gewinne verbucht hatten. Vor dem Notenbankertreffen ab Donnerstag in Jackson Hole, wo am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen wird, machte sich wieder Vorsicht breit. Bankaktien gaben deutlich nach, ihr Branchenindex verlor 2,4 Prozent. S&P hatte wie jüngst bereits Moody's die Ratings einiger Regionalbanken gesenkt wegen des schwierigen operativen Umfeldes. Nvidia gaben nach den kräftigen Vortagesaufschlägen um 2,8 Prozent nach. Der Chipriese wird am Mittwoch Zweitquartalszahlen vorlegen. Zoom verloren 2,1 Prozent. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen übertraf zwar mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Markterwartungen, der Umsatzausblick lag aber einen Tick unter den Schätzungen. Faraday Future Intelligent Electric gaben um 9,8 Prozent nach. Das Elektroauto-Startup verringerte den Verlust im zweiten Quartal und sieht sich nun in der Phase der Umsatzgenerierung. Lowe's wurden 3,7 Prozent höher gehandelt. Der Einzelhändler übertraf mit dem Umsatz die Prognosen. Bei Macy's (-14,1%) enttäuschte der Ausblick des Kaufhausbetreibers. Dick's Sporting Goods brachen um 24,2 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler die Prognose gesenkt und auch sonst schwache Geschäftszahlen präsentiert hatte. Vor diesem Hintergrund verbilligten sich Nike um 1,4 und Under Armour um 2,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,05 +3,5 5,01 62,8 5 Jahre 4,49 +2,0 4,47 48,6 7 Jahre 4,43 +0,4 4,43 46,4 10 Jahre 4,32 -1,0 4,33 44,4 30 Jahre 4,41 -4,0 4,45 43,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen länger laufender Papiere nach dem deutlichen Vortagesanstieg etwas nach, bewegten sich aber weiterhin auf den höchsten Niveaus seit rund 16 Jahren. Am kürzeren Ende ging es angesichts jüngster eher falkenhafter Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank weiter nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0862 +0,1% 1,0846 1,0926 +1,5% EUR/JPY 158,23 +0,0% 158,21 159,28 +12,7% EUR/GBP 0,8518 -0,0% 0,8520 0,8540 -3,8% GBP/USD 1,2752 +0,2% 1,2731 1,2793 +5,4% USD/JPY 145,67 -0,1% 145,87 145,79 +11,1% USD/KRW 1.338,88 +0,0% 1.338,27 1.336,88 +6,1% USD/CNY 7,1885 -0,2% 7,2048 7,1869 +4,2% USD/CNH 7,2918 -0,2% 7,3064 7,2955 +5,3% USD/HKD 7,8374 -0,0% 7,8378 7,8356 +0,4% AUD/USD 0,6441 +0,3% 0,6423 0,6441 -5,5% NZD/USD 0,5954 +0,2% 0,5945 0,5960 -6,2% Bitcoin BTC/USD 26.041,31 +1,5% 25.655,68 26.061,23 +56,9%

Der Dollar legte zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent fest. Der Dollar dürfte kurzfristig unterstützt bleiben, solange solide US-Wirtschaftsdaten die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank offen ließen, urteilte Niels Christensen, Chefanalyst bei Nordea.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,79 79,64 +0,2% +0,15 +1,9% Brent/ICE 84,13 84,03 +0,1% +0,10 +1,8%

Die Ölpreise um rund ein halbes Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Nachfragesorgen aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.902,76 1.897,36 +0,3% +5,40 +4,3% Silber (Spot) 23,61 23,43 +0,8% +0,19 -1,5% Platin (Spot) 928,63 923,50 +0,6% +5,13 -13,1% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,7% +0,03 -0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

US-ROHÖLLAGERBESTAND

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Juli +4,1% gg Vj (PROG: +4,1%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +3,8% (Juni: +4,2%) gg Vj

BRICS-GIPFEL

Zum Auftakt des dreitägigen Gipfels der Brics-Staaten hat der Präsident von Gastgeberland Südafrika, Cyril Ramaphosa, die aus seiner Sicht wachsende Rolle der Staatengruppe unterstrichen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seien "starke Motoren des globalen Wachstums", sagte Ramaphosa zum Abschluss des ersten Gipfeltags. Auf der Agenda des Treffens steht unter anderem eine mögliche Erweiterung der Brics-Gruppe.

