Nach der herben Korrektur der vergangenen Wochen hat die Nordex-Aktie am Dienstag mit einem Plus von 5,7 Prozent die erste Gegenbewegung gestartet. Am Mittwoch knüpft der MDAX-Titel im frühen Handel an diese Gewinne an. Schwung verleiht dabei erneut ein weiterer Großauftrag, den der Turbinenbauer erhalten hat.Nordex liefert für drei Projekte, welche die Heitkamp Industrial Solutions GmbH im Auftrag von Rönesans Enerji umsetzt, insgesamt 27 N163/6.X-Turbinen mit einem Gesamtvolumen von 189 Megawatt. ...

