DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AMC ENTERTAINMENT HLDGS A AH9 US00165C1045 BAW/UFN
AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS AH90 US00165C2035 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AMC ENTERTAINMENT HLDGS A AH9 US00165C1045 BAW/UFN
AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS AH90 US00165C2035 BAW/UFN