Die Apple-Aktie hat gestern an den positiven Wochenauftakt (+0,7%) angeknüpft und 0,8% zugelegt. Rückblick: Nach Kursgewinnen von 51% in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres ist die Apple-Aktie im August in eine scharfe Korrektur übergegangen. Dabei fielen die Notierungen bereits zum Monatsanfang aus dem März-Aufwärtstrendkanal nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...