Greenply Industries Limited hat mit dem neuen Hochleistungs-Druckzerfaserungssystem von Andritz erste Fasern in seiner Produktionsanlage für MDF (Medium Density Fiberboard) in Vadodara, Gujarat, Indien, produziert. Das Refinersystem hat eine Kapazität von 35 Tonnen pro Stunde und verarbeitet Hackschnitzel für die Herstellung verschiedener Arten von MDF-Produkten.Sanidhya Mittal, Joint Managing Director, Greenply Industries Limited, sagt: "Das Druckzerfaserungssystem von Andritz ist sehr effizient und energiesparend, was unseren umweltfreundlichen Produktionsprozess unterstützt. Wir möchten uns bei Andritz und dem Team für die Unterstützung bei der Installation und die hohe Professionalität während des gesamten Projekts bedanken."

