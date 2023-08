Die Aktie der Deutschen Bank kletterte Ende Juli fast bis auf elf Euro, gab dann aber nach und tendiert seitdem seitwärts. Positive Impulse nach Verkündung der Q2-Zahlen am 26. Juli blieben aus. Das gilt bisher auch für das Aktienrückkauf-Programm, das im laufenden Monat gestartet wurde.Das Management der Deutschen Bank hat sich ambitionierte Pläne bei der Kapitalausschüttung vorgenommen. Im Zeitraum 2021 bis 2025 will man acht Milliarden Euro an die Anleger ausschütten. Neben einer beständig steigenden ...

