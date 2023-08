Am Dienstag war der Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgerutscht. Der Kursrutsch war einhergegangen mit einem abermaligen Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,0860 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum von der Stelle und kostet aktuell 0,9554 nach 0,9551 Franken am Vorabend. Auch das USD/CHF-Paar zeigte sich wenig verändert bei 0...

