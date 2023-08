DJ EUREX/Bund-Future setzt Erholung fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr um 24 Ticks auf 131,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,44 Prozent und das Tagestief bei 131,20 Prozent. Umgesetzt wurden 24.458 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 86 Ticks auf 130,66 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 115,3 Prozent.

Bei der Erholung dürfte es sich vornehmlich um eine technische Gegenbewegung handeln. Die Anleger warten auf geldpolitische Hinweise in den Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Christine Lagarde am kommenden Freitag auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole.

