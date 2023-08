Am Tag vor dem Beginn des Notenbank-Treffens in Jackson Hole zeigt sich der DAX weiter freundlich. Er könnte damit auf den dritten Gewinntag in dieser Woche zusteuern. Der DAX koppelt sich damit ein Stück weit von den zunächst schwachen US-Vorgaben ab. Auch für die Aktie der DHL-Group gibt es Rückendeckung.

Den vollständigen Artikel lesen ...