Am deutschen Aktienmarkt steht die Marke von 15.700 weiter im Fokus der Anleger. Sollte die Hürde übersprungen werden, könnte der DAX durchaus wieder in Richtung 16.000 marschieren. Allerdings steht das Fed-Symposium in Jackson Hole vor der Tür. Auf Unternehmensebene stehen Adidas, BASF, Infineon, SAP, Siemens und Vonovia im Fokus der Anleger.

