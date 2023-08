Berlin (ots/PRNewswire) -Tineco (https://de.tineco.com/), ein führender Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, nimmt in diesem Jahr zum zweiten Mal an der IFA teil. Die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte findet vom 01. bis 05. September 2023 in Berlin statt. An allen Messetagen wird Tineco mit einem eigenen Stand (Stand Nr. 205, Halle 4.1) auf der IFA vertreten sein. Im Rahmen dieses Events wird Tineco neben der PURE ONE STATION und dem Nass- & Trockenreiniger FLOOR ONE S7 STEAM & COMBO auch den smarten Ofen OVENI ONE vorstellen.Die PURE ONE STATION ist eine innovative 4-in-1-Reinigungsstation. Der kabellose Akkustaubsauger vollzieht auf der Station eine Selbstreinigung, während er sich nach dem Saugvorgang automatisch auf dieser auflädt, und dabei platzsparend verstaut ist. Er ist sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden einsetzbar."Wir sind sehr glücklich, auch in diesem Jahr an der IFA teilnehmen zu können. Die Präsentation der PURE ONE STATION anlässlich dieser Messe markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Feld intelligenter Haushaltsgeräte. Es erfüllt uns mit Stolz, dass dieser mit dem Namen Tineco verbunden sein wird." kommentiert Marco Getz, General Manager von Tineco Europe, die bevorstehende Veröffentlichung.Gerne möchten wir Sie in diesem Zuge auch zu dem Launch-Event am 01.09.12023 um 14 Uhr im Rahmen der IFA einladen, bei dem Tineco die PURE ONE STATION offiziell vorstellen wird. Alle Details dazu entnehmen Sie bitte der Einladung:Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, ob Sie und/oder eine*r ihrer Kolleg*innen bei der Veranstaltung teilnehmen wird, damit wir besser planen können.Weitere Informationen über Tineco sowie das umfassende Angebot an Bodenpflegelösungen - darunter kabellose Staubsauger, Bodenreiniger und Teppichreiniger - finden Sie unterhttps://de.tineco.com/events/ifa-2023.html.Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2190993/TINECO.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tineco-prasentiert-die-pure-one-station-auf-der-ifa-2023---einladung-zum-launch-event-am-1-9-2023--301907494.htmlPressekontakt:Marcus Zhang,marcus.zhang@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5586215