Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Jackery (https://de.jackery.com/?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+agu+de+pr), ein weltweit führender Anbieter innovativer tragbarer Strom- und Ökostromlösungen, ist stolz auf die Zusammenarbeit mit National Geographic Traveller und dem Outdoor-Fotografen Jack Atkinson, der die zerklüfteten und vielfältigen Landschaften der Vulkaninsel Teneriffa bildlich einfangen konnte.Jackery hat sich mit dem Outdoor-Fotografen Jack Atkinson zusammengetan, um die weniger bekannten Regionen Teneriffas zu erkunden. Reise- und Fotografiebegeisterte konnten einen Blick hinter die Kulissen eines Fotoshootings auf der Mittelmeerinsel werfen und die inspirierenden und fesselnden Aufnahmen der "Capturing Tenerife"-Kampagne bestaunen, die alle mit Hilfe des neuesten Jackery Explorer ermöglicht wurden.Jack war in der Lage, Arico im Südosten der Insel, das für seinen ländlichen Tourismus und seine weiten, unberührten Landschaften bekannt ist, vollständig zu erkunden. Der neueste Solargenerator von Jackery, bestehend aus einer Powerstation sowie einem Solarpanel, sorgte dafür, dass Jacks gesamte Camping- und Fotoausrüstung mit branchenführenden Solarmodulen und einem USB-Anschluss zum Aufladen aus dem Fahrzeug heraus voll aufgeladen und mit Strom versorgt wurde.Ricky Ma, Head of EMEA, Jackery, sagt:"Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Jack (Atkinson) zu präsentieren. Es war fantastisch zu sehen, wie Jack unser neuestes Solargeneratormodell auf Herz und Nieren prüfen konnte, während er die wunderschönen Landschaften Teneriffas festhielt. Die Leser von National Geographic Traveller können sich an den Landschaftsaufnahmen von Jacks Abenteuer erfreuen und sehen, wie Jackery die Reise mit Energie versorgt hat. Wir hoffen, dass dies angehende Fotografen und Reisende in ganz Europa dazu inspiriert, sich auf ihre eigenen Abenteuer einzulassen."Der Fotograf Jack Atkinson sagt über seine Erfahrungen:"Ich war begeistert von den weiten Vulkanlandschaften, insbesondere vom Teide-Nationalpark, und von der Möglichkeit, den Lesern des Magazins eine ganz andere Seite der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa zu zeigen. Es war wirklich befreiend, die Jackery zur Hand zu haben, um nicht nur meine Fotoausrüstung, sondern auch wichtige Campingutensilien in der Wildnis zu betreiben. Jackery hat mir geholfen, ein bisschen weiter zu gehen, als ich es normalerweise auf eigene Faust tun würde - das gab mir zusätzliche Sicherheit und erlaubte mir auch, einige Annehmlichkeiten in der freien Natur zu genießen, wie frisch gemahlenen Kaffee am Morgen.""Capturing Tenerife" kann in vollem Umfang entdeckt werden, wenn der Artikel am 11. August 2023 veröffentlicht wird oder hier online eingesehen werden: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/paid-content-capturing-tenerife-jack-atkinson