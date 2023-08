EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

23.08.2023 / 09:43 CET/CEST

Advanced Blockchain mit erfolgreicher Jahreshauptversammlung - Rüdiger Günther neuer Aufsichtsratsvorsitzender Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

CEO Telian bestätigt Ausblick und positive Markteinschätzung

Rüdiger Andreas Günther, Sebastian Markowski, Håkan Saltin und Dr. Marcel Tyrell als neue Mitglieder des Aufsichtsrates 23. August 2023 - Die virtuelle Hauptversammlung der Advanced Blockchain AG hat allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Aktionäre wählten die Herren Rüdiger Andreas Günther, Sebastian Markowsky, Dr. Marcel Tyrell und Håkan Saltin für eine Amtszeit von jeweils drei Jahren zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Günther war mehr als ein Jahrzehnt lang bei der CLAAS KGaA tätig. In seiner Zeit als CEO und CFO entwickelte sich das Unternehmen von einem mittelständischen Familienunternehmen zum europäischen Marktführer in der Landmaschinentechnik mit heute fast 5 Milliarden Euro Umsatz. In der Doppelfunktion als CEO / CFO leitete er zuletzt die Transformation von Francotyp-Postalia. Frühere Stationen seiner Karriere waren als CFO bei Infineon Technologies, Arcandor und Jenoptik. Günther ist einer der erfahrensten Unternehmenslenker in Deutschland. Markowsky hat für mehrere namhafte Venture Capital-Firmen und Banken gearbeitet, darunter GP Bullhound, Blockchain Valley Ventures und die Deutsche Bank. Derzeit ist er als Chief Strategy Officer (CSO) und Executive Vice President bei der amerikanischen Firma Coinsource. Saltin verfügt über Erfahrungen aus führenden Positionen in der Telekommunikation sowie aus der Gründung und Leitung sehr erfolgreicher Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter CLX Communications, das heute als Sinch an der Nasdaq-Börse notiert ist. Derzeit ist er Mitbegründer und CTO von Radtonics. Dr. Tyrell ist Professor für Bank- und Finanzwesen an der Universität Witten/Herdecke und verfügt über langjährige Forschungserfahrung in den Bereichen Blockchain-Technologien und Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. In einer Aufsichtsratssitzung nach der Hauptversammlung wurde Günther einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Günther kommentiert: "Blockchain ist eine sehr aufregende neue Technologie, die unsere Zukunft und viele Branchen neu gestalten wird. Ich sehe ein enormes Potenzial für Advanced Blockchain, an diesem Megatrend erfolgreich zu partizipieren und nachhaltig Werte für seine Aktionäre zu bieten. Daher freue ich mich sehr darauf, Teil dieser Wachstumsgeschichte zu sein." Simon Telian, CEO von Advanced Blockchain, bestätigt den Ausblick des Unternehmens für 2023 und sagte in seiner Rede: "Der Markt erwartet für das kommende Jahr Blockchain-Lösungen im Wert von bis zu 19 Milliarden USD. Wir haben unsere Strategie weiter geschärft und werden weiterhin von den enormen Marktchancen profitieren." Insgesamt waren 32,2 Prozent der ausstehenden Aktien bei der Hauptversammlung vertreten. Wichtige Ereignisse für Advanced Blockchain im Geschäftsjahr 2023:

September 2023 - Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2023

27. bis 29. November 2023 - Deutsches Eigenkapitalforum 2023, Frankfurt Kontakt:

ir@advancedblockchain.com Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



